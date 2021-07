¿A qué hora es recomendable cenar?

La cena es una de las comidas más importantes del día y de la que, probablemente, surgen más dudas, especialmente en lo referente al horario, pues se tiene la creencia popular de que no es muy adecuado comer a altas horas de la noche.



En ese sentido, ¿cuándo es recomendable cenar?

Alicia Cleves, nutricionista y directora del Centro de Nutrición CINUMED, habló con EL TIEMPO y afirmó que “lo ideal es comer cada tres horas”. Es decir, no hay una hora exacta para cada comida.



Sin embargo, sí recomienda no saltarse ninguna de las comidas principales (desayunos, almuerzo y cena).







En el caso de los refrigerios, lo mejor es que sean “muy sencillos”, pues el desayuno y el almuerzo deben ser los platos que “tienen el mejor aporte de calorías”.



Ahora bien, con respecto a la cena, la experta recomendó comer tres horas antes de acostarse a dormir, ya que de esta manera el cuerpo puede procesar mejor los alimentos y se pueden evitar problemas como el reflujo.

Para la cena, se recomienda comer una proteína, un carbohidrato y una porción de ensalada. Foto: iStock

Cabe resaltar que las personas diabéticas deben “tener un refrigerio tres horas después de la cena para que no duren tanto tiempo sin comer”. Es decir que, si la cena fue a las 7 p. m., se debe comer nuevamente a la 10 p. m.



Por otro lado, Cleves dijo que el plato de la cena “debe ser una porción pequeña y debe tener una proteína (puede ser animal o sencilla, como el queso), una porción de ensalada y un carbohidrato”.



La comida debe ir acompañada por un vaso de agua, no de jugo, pues este “le quita la fibra y no permite la absorción de la fructosa”. Por lo tanto, si se desea, se puede comer un plato de fruta adicional.





Más consejos

Patricia Savino Lloreda, nutricionista dietista de la Universidad Javeriana, miembro de la Academia Nacional de Medicina y directora del Centro Latinoamericano de Nutrición (CELAN), publicó en este diario una serie de prácticas para llevar una buena nutrición.



Entre sus consejos, explicó que “hay que mantenerse hidratado (6 u 8 vasos de agua diarios) y evitar las bebidas azucaradas. Además, es recomendable el consumo de proteína animal, al menos dos veces al día, incluidas la leche, los huevos y los derivados bajos en grasa”.







Por otro lado, las leguminosas (fríjol, arveja, garbanzos) “deben ser consumidas 4 o 5 veces por semana. Las harinas y los cereales como papa, arroz, plátano, yuca, pan se recomiendan de tres a 5 porciones diarias, lo mismo que frutas y verduras”, explicó.



Finalmente, hay que minimizar la ingesta de fritos, el consumo de alcohol y los alimentos ultraprocesados. Además, se debe limitar el consumo de azúcares, dulces y la sal.

