El reciente tema musical de Shakira con el DJ argentino Bizarrap sigue siendo tendencia a nivel mundial. Con más de 140 millones de reproducciones, la ‘BZRP Music Session número 53’ ha revolucionado internet debido a las ingeniosas pullas que la barranquillera hace sobre su expareja Gerard Piqué.

Entre ellas está la frase: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, la cual se ha vuelto la protagonista de numerosos memes, burlas y referencias publicitarias en redes sociales.



Pero la canción y sus metáforas parecen haber trascendido las barreras digitales ya que se ha conocido un caso muy particular en el que un joven de Sevilla, España, recibió una nota con un mensaje que hacía referencia a la canción de la colombiana.

La canción alcanzó 100 millones de reproducciones en los primeros dos días. Foto: Instagram

Según lo que comentó el usuario Jesús Ruiz (@jesusruiiz__) en Twitter, todo comenzó el pasado 15 de enero cuando se dispuso a ir en carro a una biblioteca cercana para ir a estudiar. Al llegar, se estacionó en un parqueadero vacío y entró al establecimiento.



Sin embargo, la magia de la historia llegó cuando el joven volvió a su Twingo blanco con el fin de partir a casa, pues a medida de que se iba acercando al vehículo pudo divisar que algo estaba en el parabrisas.

Lo que de lejos pudo tal vez haber parecido una multa o un panfleto publicitario realmente era una nota que hacía alusión a la canción de Shakira.



“Shakira nunca podría aparcar tranquila en un descampado (es decir, un lugar vacío y poco frecuentado). No llores por no ser un Ferrari”, decía el mensaje escrito en resaltador rosado y sobre una hoja cuadriculada de cuaderno.



Las fotos fueron publicadas por el mismo Jesús, quien las acompañó con la frase: “Salgo de la biblioteca y me encuentro esto en mi Twingo”.

salgo de la biblioteca y me encuentro esto en mi twingo ME PUEDO MEAR pic.twitter.com/I5O4RTcArY — jesús💕✨💗✨ (@jesusruiiz__) January 15, 2023

Frente a esto, varios usuarios reaccionaron con risas y burlas, mientras que otros cuestionaron la veracidad de la historias.



Comentarios como “Pero si vi como ponías ese cartel en el coche y luego sacabas fotos ¿Qué dices?” o “ Pero si es tu letra, vaya historia te has ‘montao’” predominaron en la publicación junto a uno que otro emoticón llorando de la risa.

pero si es tu letra, vaya historia te has montao — whatwhat (@nicoouri) January 18, 2023

Te lo has puesto tú a ti mismo si la verdad — Matthew (@medievalesp) January 16, 2023

dios mío no puede ser JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA me encanta — paloma🍿 (@palomacean) January 16, 2023

