A Neymar lo criticaron por su peso y el futbolista respondió con un mensaje contundente

En el centro de un torbellino mediático, el astro brasileño Neymar ha sido objeto de críticas por su estado físico durante su proceso de recuperación de una grave lesión.

(Lea también: Neymar, en nuevo escándalo: mujer le reclama paternidad de menor de 10 años).



El delantero de 31 años, actualmente en las filas del Al-Hilal de Arabia Saudita, se encuentra en un periodo crítico de rehabilitación tras sufrir una rotura de ligamentos y meniscos en su rodilla izquierda. Este contratiempo ha puesto en duda su retorno al fútbol profesional.

El impacto de las imágenes y la respuesta de Neymar



La polémica alcanzó su punto álgido tras la difusión de una fotografía de Neymar en el cumpleaños número 58 de Romario, otra leyenda del fútbol brasileño.



La imagen, donde Neymar parecía mostrar un aumento de peso, desencadenó una oleada de comentarios negativos en redes sociales. Los usuarios llegaron a describirlo como un "exjugador".

Decidme que está imagen de Neymar está editada porque si no está como el mismísimo Ronaldo Nazario. pic.twitter.com/PegPkrqzYK — Marito 🐢 (@MarioHurtado5) January 28, 2024

Ante esta situación, Neymar no permaneció callado. A través de una historia en su cuenta de Instagram, respondió a las críticas con un video que desmentía las acusaciones de sobrepeso: “Finalizado el entrenamiento de hoy. ¿Sobrepeso? Belleza... pero, ¿gordo? No lo creo. Esto es para vos, hater”, acompañado de un gesto desafiante hacia sus detractores.

Neymar rebate críticas sobre estar acima do peso:



"Acima do peso, beleza. Mas, gordo? Acho que não! Chupa, haters! Atura ou surta!"



🎥 Reprodução pic.twitter.com/V9VOYEW4kN — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) January 30, 2024

Además, mostró su torso sin señales de sobrepeso y compartió una parte de su rutina de ejercicios, enfocada en la recuperación de su pierna lesionada. Se le vio en el video junto a una bicicleta y unos anteojos de sol, evidenciando su compromiso con un pronto retorno a las canchas.

(Siga leyendo: ¿Qué le pasó a Neymar? Falta de ejercicio lo tiene en sobrepeso y sorprende su 'look').

La difícil decisión de perderse la Copa América



A pesar de su determinación y esfuerzo, Neymar se enfrenta a una decepcionante realidad: se perderá la Copa América de este 2024.



Rodrigo Lasmar, el médico del equipo, en declaraciones a la radio 98 FM de Brasil, fue enfático al señalar la imposibilidad de que Neymar se recupere a tiempo para el torneo.



(Más: Revelaron la polémica prohibición que Kanye West le impuso a su esposa, Bianca Censori).



“No va a tener tiempo de recuperarse para jugar el torneo, es muy temprano. No vale la pena quemar las etapas para recuperarlo antes de tiempo y correr riesgos innecesarios”, explicó Lasmar.



Subrayó la importancia de no apresurar el proceso de recuperación y mencionó que hablar de un retorno antes de nueve meses es prematuro.

(De interés: Chisme bomba: Neymar sería papá por tercera vez con con una bella modelo de Brasil).

Por su parte, Neymar ha compartido su experiencia de rehabilitación en su cuenta de X, resaltando su fortaleza y determinación frente a la adversidad. Publicó un video donde se lo ve esforzándose intensamente, acompañado de un mensaje inspirador: “Sin dolor no hay cura, sin caídas no hay virtud en levantarse y sin dificultades no hay superación. Sigo en la lucha”.

Sem dor não há cura, sem quedas não há virtude no levantar, e sem dificuldades não há superação.

Sigo na luta 🙏 pic.twitter.com/ZFrKlXD00d — Neymar Jr (@neymarjr) December 17, 2023

El regreso del jugador está previsto para algún momento entre agosto y septiembre, dejando en claro que, a pesar de los desafíos, su carrera está lejos de concluir.

Más noticias en EL TIEMPO

Exoficial dice haberse encontrado con extraterrestres y le dejaron un mensaje

Griselda Blanco: él era el amante de la temida delincuente que interpreta Sofía Vergara

Revelaron la polémica prohibición que Kanye West le impuso a su esposa, Bianca Censori

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.