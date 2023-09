En la sociedad actual, influenciada por el consumismo, tener un iPhone es el sueño de muchas personas. Sin embargo, los precios exorbitantes de la marca Apple hacen que adquirir el celular de la manzana sea imposible para muchos.



Tal vez eso explique por qué una mujer en China quedó registrada en cámara intentando robarse un iPhone a punta de mordiscos en plena tienda de celulares.

La mujer, de apellido Qiu, fue a una tienda de Apple en la provincia de Fujian para buscar un reemplazo para su celular, el cual, presuntamente, había perdido. Su plan, no obstante, cambió cuando vio que el iPhone 14 Plus tenía un precio de alrededor de 7.000 yuanes (casi 4 millones de pesos colombianos).



Fue entonces cuando la mujer, simulando que estaba explorando el dispositivo del mostrador, empezó a mordisquear el cable de seguridad para debilitarlo. Cuando el personal de la tienda se acercaba, Qiu disimulaba deslizando el dedo por la pantalla como cualquier cliente.



Después de unos pocos minutos, logró romper el cable, metió el dispositivo en su cartera y salió caminando de la tienda. Según el gerente del lugar, de apellido Wang, la mujer activó una alarma durante el robo, pero disimuló tan bien que los empleados de la tienda no notaron nada inusual.



Poco después de la salida de Qiu, los trabajadores notaron la ausencia del móvil y el cable destrozado, así que llamaron a la policía. Las autoridades revisaron el material de las cámaras de seguridad y pudieron identificar a la ladrona e interceptarla en la puerta de su casa.



La mujer fue detenida y está en espera de una investigación a profundidad. Se desconocen más avances acerca de una potencial condena.

Ante el material de seguridad, que se volvió viral en redes sociales, los internautas no perdieron la oportunidad de hacer chistes: “tiene mordida de perro”, “su odontólogo debe estar orgulloso”, “seguramente el arreglo de los dientes le va a salir más caro que el iPhone”, y “su nivel de dedicación es extraordinario”, fueron algunos de los comentarios en el video.

Fuertes protestas en fábrica china de iPhone por mejores salarios, 2022

