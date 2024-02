A maestra le amputaron pies y manos tras sufrir dolor de garganta: esto ocurrió

En un giro inesperado de los acontecimientos que parece sacado de una pesadilla, Sherri Moody, una maestra de Texas de 51 años, enfrentó una batalla que cambió su vida por completo tras un aparente resfriado.

Durante un viaje escolar en abril, Sherri comenzó a experimentar un molesto picor en la garganta, síntoma que inicialmente atribuyó a un simple resfriado. Sin embargo, lo que parecía ser una infección menor rápidamente se transformó en una lucha contra una enfermedad mucho más grave.

Pocos días después, Sherri se encontraba exhausta, con vómitos, fiebre alta y dificultad para respirar, lo que la llevó a buscar ayuda médica de emergencia.



Su diagnóstico fue devastador: neumonía doble causada por la bacteria Streptococcus, la cual es conocida por provocar infecciones de garganta que pueden evolucionar hacia neumonías.

La situación se agravó cuando los órganos de Sherri comenzaron a fallar debido a una reacción exacerbada de su sistema inmunológico, que atacaba tanto a las células infectadas como al tejido sano.

Este proceso obstruyó el flujo sanguíneo hacia sus extremidades, llevando a un diagnóstico de sepsis, una respuesta corporal extrema a la infección que causa la muerte de uno de cada tres pacientes hospitalizados en los Estados Unidos, según información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La gravedad de su condición obligó a los médicos a inducirle un coma, durante el cual, las extremidades de Sherri comenzaron a necrosarse hasta volverse negras y momificadas, como describió su esposo David, quien presenció el doloroso deterioro físico de su esposa.

El camino hacia la recuperación



La lucha de Sherri tomó un nuevo rumbo en junio de 2023, cuando se vio obligada a enfrentar la amputación de sus piernas por debajo de las rodillas, seguida por la amputación de sus brazos por debajo del codo un mes después.

En un viaje escolar en abril, comenzó a experimentar un molesto picor en la garganta. Foto: Facebook: Sherri Moody

A pesar de estas adversidades, Sherri eligió una perspectiva de vida positiva. Apoyada incondicionalmente por su marido, se dedicó a aprender a moverse en silla de ruedas y a prepararse para la adaptación a prótesis, pasando cuatro meses en el hospital y un mes en un centro de rehabilitación.



Sherri comparte abiertamente su mentalidad resiliente, "Soy muy fuerte mentalmente. Simplemente elijo ser feliz. Eso no significa que no tenga un ataque de nervios de vez en cuando y simplemente llore un poco. No dejo que esto dure mucho", afirma con determinación.

El siguiente paso en su recuperación es enfrentar una cirugía para corregir problemas de gangrena en las rótulas. Si la cirugía no resulta exitosa, los médicos considerarán la amputación por encima de las rodillas, lo que representa otro desafío en su camino hacia la recuperación.

Entendiendo la sepsis: una amenaza silenciosa



La sepsis, la condición que puso en peligro la vida de Sherri, es una complicación crítica que puede surgir de diferentes tipos de infecciones, incluyendo aquellas en los pulmones, el tracto urinario, la piel o el tracto gastrointestinal.

A menudo, sus síntomas se asemejan a los de la gripe, lo que dificulta su diagnóstico temprano. Aunque no hay una prueba única para detectar la sepsis, los médicos se basan en signos de infección y análisis de sangre para su diagnóstico.

La progresión de la sepsis puede llevar a un shock séptico, una caída crítica de la presión arterial que, si no se trata, puede ser fatal. La Clínica Mayo y los CDC enfatizan la importancia de buscar atención médica inmediata ante los primeros signos de sepsis, tales como incapacidad para ponerse de pie, fatiga extrema, o cambios significativos en el estado mental.

Anualmente, esta condición afecta a 1.7 millones de estadounidenses y es responsable de la muerte de 350 mil personas, destacando la urgencia de la concienciación y el tratamiento precoz de la sepsis.

