La relación entre la influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno es una de las más mediáticas de la farándula colombiana. Aunque llevan varios años juntos y tienen dos hijos, para algunos internautas aún se mantiene presente el papel de Legarda.

El artista -cuyo nombre de pila era Fabio Andrés Legarda Lizcano- murió el 7 de febrero de 2019 de manera trágica cuando fue alcanzado por una bala pérdida mientras se movilizaba en un carro por el exclusivo sector de El Poblado, de Medellín.



Legarda se ganó el cariño de parte de la audiencia del programa de cocina ‘MasterChef Celebrity’. No solo dejó flechadas a varias fanáticas, también enamoró a Luisa Fernanda, quien participó en dicho concurso transmitido por el canal ‘RCN’.

Durante el noviazgo de diez meses, el cantante quiso involucrar a la influenciadora en la industria de la música. De hecho, justo días antes de su muerte, estrenaron el tema ‘Mi regalo’, el cual era una clara dedicatoria de amor.

Nunca más voy a soltar tu mano (Nunca más)

Sé que Dios me mandó mi regalo (Ohh)

Pa' que se me cure to' lo malo

Mandó tus besos de nuevo

Y hoy vuelvo a sentirme humano

Así recitaba la creadora de contenido para redes en la pista que alcanzó bastante popularidad por aquellos años y que, tras el deceso de Legarda, se convirtió en una especie de homenaje.

Así le recuerdan a Legarda



Luego de ese infortunado deceso, la antioqueña rehízo su vida con Pipe Bueno. Destilan amor en cada publicación que comparten en redes, ya sea al lado de sus pequeños hijos o en medio de sus emprendimientos.



Por ejemplo, en su cuenta de TikTok, Luisa Fernanda subió un corto video, en el cual aparece demostrándole cariño al cantante de música popular en uno de sus conciertos. Bueno se arrodilló en la mitad de la tarima y ella lo abrazó y le dio un beso frente a miles de espectadores.

Entre los cientos de comentarios de los usuarios aplaudiendo la relación, hubo uno que llamó la atención. “Tenía que poner el disco ‘Nunca más voy a soltar tu mano’”, escribió una persona, haciendo alusión evidente a la canción ‘Mi regalo’ que le había dedicado a Legarda.



De manera concisa y sin sumirse en controversias, ella replicó: “Amo esa canción, claro que sí”.

¿Le fue infiel a Legarda con Pipe Bueno?

En varias ocasiones, la paisa ha dicho que solo tiene palabras de agradecimiento para Legarda por tanto amor y apoyo. Además, ha sido enfática al asegurar que “hay que soltar” porque la vida no se detiene.



“A mí me han dicho que por qué lo cambié, me han llamado viuda alegre. Ha sido un proceso difícil, que todos los días me lo estén recordando”, reveló en una charla con Alejandra Azcárate.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Foto: Instagram: @luisafernandaw

También, se ha sincerado con sus seguidores de Instagram: “Lo más loco que hemos hecho Pipe y yo ahora fue enamorarnos en un punto de nuestras vidas donde ni él ni yo pensaba volverse a enamorar, o por lo menos no por ese tiempo”.



Aprovechó hace un tiempo para aclarar que nunca le fue infiel a Legarda: “Jamás traicionamos a alguien, o le fuimos infieles o pasamos por encima de alguien para construir nuestra relación, éramos dos solteros sin rumbo. Simplemente Dios nos dio la oportunidad de volver amar”.

