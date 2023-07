Aunque Luisa Fernanda W lleva una vida en pareja con el cantante Pipe Bueno, con quien tiene dos pequeños hijos; sus seguidores no olvidan que la reconocida influencer era la novia del cantante Fabio Legarda cuando este falleció trágicamente, en el 2019.

En cada paso que da, a Luisa Fernanda W le recuerdan a su expareja y su trágico final. No fue la excepción el reality 'Los 50', una producción internacional de Telemundo, en el que participó.

Luisa fue madre por segunda vez de su hijo, Domenic. Foto: Instagram @luisafernandaw

La producción aún no ha salido al aire y mucho de su contenido aún es un secreto, aunque han empezado a darse pistas sobre los participantes. Aunque la promoción no ha comenzado y el lanzamiento oficial aún no tiene fecha si ha ido dejando algunas pistas.



Entre estas, una breve introducción de los famosos que participaron, para empezar a interesar a la audiencia. En la descripción que se dio de Luisa Fernanda W, la describen como "influencer y empresaria", añaden que es una de las "personalidades más influyentes del país". Y después mencionan a Fabio Legarda como "uno de sus grandes amores" y el responsable de que ella se interesara en la música. El video indica que "tras su muerte se fue alejando de la música, pues sintió que sin él, ya no era lo mismo".



Del papel que despeñará Luisa Fernanda en la producción se sabe más bien poco. La influencer había estado un poco ausente de sus redes sociales en los últimos meses, algo que se atribuye a esta participación. También se dio a conocer que otros famosos en 'Los 50' son la cubana Daniela Tapia y el actor Juan Pablo Llano.

