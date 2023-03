La familia real británica sufrió uno de sus golpes más fuertes en años con la muerte de la Reina Isabel II en septiembre de 2022. Desde entonces, los ojos del mundo están puestos sobre los nobles y a la espera de la coronación del rey Carlos III, de 73 años.



Un acontecimiento que sería uno de los eventos más esperados del año por el ascenso del nuevo monarca a la corona por primera vez tras 70 años. Sin embargo, la prensa británica ha empezado a filtrar algunos polémicos detalles que podrían dejar en un segundo plano la ceremonia.

Pues se ha empezado a especular la presunta crisis matrimonial que estarían atravesando los príncipes Kate y William de Gales, herederos directos al trono, y que cumplirán 12 años de casados el próximo 29 de abril a no ser que los rumores sean ciertos.



Las especulaciones empezaron en 2019, cuando circularon en redes sociales supuestas fotografías del William besando a una de las mejores amigas de Kate en una fiesta. Se trataría de la duquesa Rose Hanbury, quien desde ese momento no se ha vuelto a ver cercana a la familia real a pesar de que no se ha confirmado la veracidad de esas imágenes.



No obstante, medios ingleses han manifestado que la infidelidad parece ser cierta y que sigue su curso de manera clandestina, lo cual habría generado fuertes roces entre los nobles de Gales que supuestamente irían desde gritos al lanzamientos de objetos.



Así son las peleas



Si bien todo está bajo el marco de la especulación , hay detalles que dan a entender que la crisis matrimonial puede ser cierta, pues no se le ha visto a la pareja acudir a eventos públicos y William viajó en los últimos días a Polonia sólo, cuando normalmente era acompañado por su familia.

La británica Catherine, la Princesa de Gales, de camino al funeral de Estado de la Difunta reina Isabel II. Foto: TOLGA AKMEN. EFE

Además, la prensa ha manifestado que Kate ya no estaría viviendo en Londres y que está tomándose una vacaciones, aunque los expertos manifiestan que sería el primer paso para un divorcio antes de dar a conocer oficialmente la noticia en mayo, mes en que coronan a Carlos III en el trono.



Este asunto habría salido a la luz por primera vez el libro ‘Gilded Youth: An Intimate Histroy of Growing Up in The Royal Family’, de Tom Quinn, quien fue un empleado del Palacio de Buckingham y vivó de cerca la relación de los príncipes de Gales.



“No todo es dulzura. Tienen peleas terribles en las que se arrojan cosas. Kate puede parecer una persona muy tranquila, y William también, pero no siempre es cierto”, comentó a ‘Fox News’.



“Por supuesto, en privado, William y Kate, como todas las parejas, se pelean, se gritan y se dicen cosas desagradables, pero Kate es una apaciguadora por instinto y William siempre cede, ya que tiene más que suficientes sentimientos emocionales”, agregó.



Finalizó diciendo que hay momentos tan álgidos que llegan a lanzarse objetos entre ellos, pero que todo llega a la calma gracias a Kate, quien presuntamente sería “más sensata y poco emocional”.

