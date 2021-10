Locutor denuncia que desocuparon su cuenta y sacaron préstamo a su nombre

El locutor de 'La FM', Carlos Sarria, denunció a través de sus redes sociales que en la madrugada de este miércoles le desocuparon su cuenta bancaria, pero, además, los delincuentes sacaron un préstamo a su nombre por $24.000.000.



De acuerdo con el comunicador, el robo se dio desde la aplicación de Davivienda, hacia la una de la mañana cuando, por supuesto, se encontraba dormido.



"Además, llegó un pagaré a mi nombre aparentemente firmado de 24 millones de pesos", explicó Sarria al medio para el que trabaja.



También confesó que esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar, aunque, por fortuna, en la primera ocasión logró evitar el robo.



"La primera vez yo me alcancé a dar cuenta porque fue a las dos de la tarde y salí corriendo al banco. En esta como lo hicieron en la madrugada, cuando yo estaba durmiendo, entonces si lograron su cometido", relató.



El locutor no se explica cómo fue posible que se aprobara un crédito de más de 20 millones de pesos en horas de la madrugada. Y por supuesto, está preocupado porque no solo quedó sin dinero sino también endeudado.



"El que está debiendo la plata soy yo, pues porque el crédito se hizo a mi nombre, y eso es lo que me tiene preocupado. Y la cuenta vaciada porque fueron dos robos", expresó.



El caso de Jéssica de la Peña

Este jueves, la presentadora Jéssica de la Peña denunció un caso similar, pues ciberdelincuentes desocuparon su cuenta desde la aplicación del mismo banco.



"Anoche me acuesto viendo el tuit de Carlos Sarria, dije: '¡No puede ser! bueno, hay que tener cuidado' y me levanto a las 5:30 a. m. y estaba en la misma situación", le confesó la periodista a Luis Carlos Vélez.



Explicó que ella se levanta y revisa el celular porque debe llenar una encuesta de bioseguridad del colegio de su hija. Gracias a ello se percató de las notificaciones de las transacciones.



"Hicieron una cantidad de movimientos, pagos de servicios públicos, traslado entre cuentas, incluso un traslado de una cuenta que tengo de un fondo de inversión. Me habían sacado plata, todo durante la noche hasta las 12:56 p. m. estuvieron haciendo movimientos", relató.

Davivienda responde a denuncias de robos

La entidad financiera dio a conocer un comunicado a la opinión pública en el que asegura que ya se contactó con los implicados y adelanta la investigación.



"Para los recientes casos de fraude que se han presentado, Davivienda ya se contactó con los clientes afectados para darles acompañamiento mientras se adelanta la investigación respectiva", se lee en la misiva.



Asimismo, señala que: "Frente a la gestión de riesgo de fraude, Davivienda realiza permanentemente la adopción de buenas prácticas en seguridad de la información, la atención y respuesta a los diferentes requerimientos de los entes reguladores, la participación activa en diferentes mesas de trabajo sectoriales con autoridades, la actualización continua de modalidades de fraude y de las herramientas que permiten proteger a nuestros clientes ante posibles eventos de fraude".

