Laura Acuña es una de las presentadoras más conocidas de Colombia. Aunque en sus inicios condujo programas de farándula, en los últimos años se ha mostrado en otras facetas.



Acuña es ampliamente recordada por su paso por ‘Muy Buenos Días’ junto a 'Jota' Mario Valencia. A pesar de que ahora mismo se encuentra trabajando en ‘La Voz Kids’ muchos se preguntan si la volverán a ver en las mañanas.



En una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la presentadora reveló cuáles son sus planes futuros. Sus seguidores aprovecharon para preguntarle si estaría interesada en volver a un programa matutino.



Un usuario de la red social le recordó su paso por RCN y le afirmó que extrañaban verla en ese tipo de trabajos. La bumanguesa aprovechó el momento y habló de ‘Muy Buenos Días’ y de sus excompañeros.



“Yo también tengo mis momentos, no creas, a mi también me da guayabo…De hecho en estos días he estado acordándome de ‘Jota’ no sé por qué y me encontré con Tatiana Franco también, entonces sí da guayabo”, confesó la presentadora.



La respuesta de Laura Acuña sorprendió a sus fanáticos que no esperaban que recordara con tanto sentimentalismo sus días en otra casa televisiva.

Hace unas semanas, Laura Acuña y sus hijos Nicolás y Helena sufrieron una enfermedad respiratoria. Foto: Instagram: @lauraacunaayala

¿Llegará a ‘Día a Día’?

Los seguidores de Instagram de la famosa estaban ansiosos por saber si Laura Acuña volvería a entretener sus mañanas. Algunos le preguntaron directamente si se animaría a presentar ‘Día a Día’.



Aunque no fue esquiva con el tema, Acuña expresó que ahora mismo se siente feliz con su trabajo y no tiene contemplado pensar en otras cosas.



Sin embargo, advirtió que nunca le han hecho la propuesta. A pesar de que aclaró que en el momento tiene varios proyectos, muchos tomaron su respuesta como una indirecta al programa.



“Nunca digo que no, nunca lo he pensado y tampoco me han hecho la propuesta, creo que ahora tienen un súper equipo y yo también estoy feliz haciendo lo mío”, concluyó la presentadora.



‘Día a Día’, estrenado en 2001, se ha convertido en un clásico de la televisión colombiana. Actualmente es conducido por Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz y Carlos Calero.

