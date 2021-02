Humorista María Auxilio, hospitalizada tras mordedura de una serpiente

Ni la mordedura de una serpiente cuatro narices es capaz de arrebatarle el humor a María Auxilio Vélez, la famosa humorista de Sábados Felices y Vox Populi, programa de BluRadio en el que interpreta al personaje 'Ignorita'.

En medio de la risa que la caracteriza, la imitadora contó en vivo este martes en la cadena radial un grave accidente que sufrió cerca a la finca de su cuñado, ubicada en la entrada de Puerto López, Meta.



"Para llegar allá no hay puente (...) eso es toda una aventura y a mí me encanta", cuenta María Auxilio, quien también detalló que su cuñado tiene una camioneta Toyota en la que cruzan el río para poder llegar a la casa, pues no hay otra forma de hacerlo.



Cuando hay verano los carros pueden pasar de forma más sencilla, pero les toca pasar por tandas y así lo hicieron el día cuando sucedió el accidente. Ella se fue con su cuñado a recoger a los otros familiares que aún no habían pasado.



Sus seres queridos se fueron en la camioneta y ella, con su cuñado y su sobrino, optaron por continuar el recorrido caminando alrededor de las siete de la noche cuando, de repente, narra que sintió un chuzón en la pierna. "Me pasó algo", fue lo primero que pensó.



María Auxilio estaba sangrando y no entendían qué era lo que había pasado hasta que prendieron la linterna. "Vimos que había una serpiente, la cual me picó. Era una cuatro narices. Creí que era una 4x4, pero no, era una cuatro narices", bromeó recordando lo sucedido.

El hermano de la humorista, quien venía en la camioneta, apenas vio cómo estaba se la llevó a Villavicencio para que la atendieran. Lo que era un recorrido de una hora y 40 minutos, más o menos, lo realizaron en una hora con el afán de que recibiera pronta atención.



María Auxilio asegura que mientras llegaban a la Clínica Servimedico dejó de sentir la pierna. "Es un dolor que no se los sé explicar, es una cosa muy impresionante", afirmó.



La humorista, quien ha hecho reír a los colombianos por muchos años, afortunadamente ha respondido bien a los medicamentos. El director del hospital, Luis Alberto Franco, le manifestó a Noticias Caracol que "inició un tratamiento agresivo con suero antiofídico hasta que nivelaron todos sus patrones termodinámicos".



Mientras avanza su recuperación, Vélez asegura que está aferrada a Dios para culminar exitosamente su proceso. Durante la entrevista con sus compañeros de Vox Populi bromeó sobre lo sucedido y le envió un mensaje a sus seguidores: "Les mando un abrazo, pero no de la serpiente”.

