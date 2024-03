¿A 'La Chilindrina' le dolió más la muerte de 'Don Ramón' o la de 'Chespirito'? Esto dijo

‘El Chavo del Ocho’ es una de las series más conocidas en todo el continente americano, pues ha acompañado a varias generaciones a través de la televisor. Uno de los personajes más destacados fue el de ‘La Chilindrina’, el cual era interpretado por María Antonieta de las Nieves.

Recientemente, la actriz se volvió viral en las redes sociales, pues en una entrevista con la periodista Matilde Obregón compartió como se sintió cuando falleció Roberto Gómez Bolaños y Ramón Valdés.

En ese momento, ella reveló que la perdida de Gómez Bolaños le afectó bastante, a pesar de que estaban en conflictos legales por el personaje de ‘La Chilindrina’.

“Muchísimo. Fue muy duro para mí y lo más duro es que ya no volvimos a tener contacto desde un pleito que hubo antes, pero no fue directamente conmigo, sino por los abogados por el personaje, entonces sí me dolió muchísimo”, comentó.

Sin embargo, afirmó que ella estuvo más afectada cuando murió Ramón Valdés, quien interpretó a ‘Don Ramón', el padre de ‘La Chilindrina’ en la serie ‘El Chavo del Ocho’.

“Pero la que sentí mucho más fue la muerte de Ramón Valdés, porque Ramón y yo sí nos seguíamos viendo con muchísimo cariño. Él nunca me decía ‘Toni’ o María Antonieta, me decía ‘mijita’, siempre fui su hijita”, reveló.

Por último mencionó que Édgar Vivar, quien interpretaba a ‘Ñono’ y al ‘Señor Barriga’ fue su mejor amigo dentro del elenco. Además, de que nunca pudo entablar una amistad con Juan Carlos Villagrán, quien le dio vida a ‘Quico’.

“Con Quico nunca tuve una gran amistad. Me gustaba mucho su personaje porque era muy simpático, pero nunca tuvimos gran amistad”, finalizó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

