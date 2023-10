A la 'Barbie colombiana' le negaron la visa de EE. UU.: dice que fue 'por bonita'

En los últimos días, la creadora de contenido Tatiana Murillo, más conocida en redes sociales como la 'Barbie colombiana', se ha vuelto tendencia al afirmar que le habían negado la visa de Estados Unidos, pues, según ella, tiene todo para que se la aprueben y no entiende qué pudo suceder.

A través de su cuenta de TikTok, en la que acumula más de 700 mil seguidores, expresó su frustración y reveló que ella es una empresaria que tiene una sólida económica.



“Estaba pidiendo la visa y me la acaban de negar. Por bonita me la negaron. No hay otra explicación, muchachos; o sea, una mujer como yo: tengo dos camionetas, apartamento, una empresa de eventos hace más de 11 años, solvente económicamente, una hija de 14 años… ¿Llego y me voy a ir a quedar allá?”, empezó diciendo.



Por esta razón, ella no le encontraba sentido a que le negaran la visa y concluyó tres posibles razones de que no le dieran este papel.

"Una de tres: (fue) por bonita, por operada o por paisa, se los juro. Creo que la única tan operada solicitando la visa era yo, pero… Dios mío, ahí es cuando uno ve los tabúes y estigmas que tiene la gente porque, en serio, no le encuentro ninguna otra explicación”, aseguró.



Como era de esperarse, las grabaciones se volvieron virales y varios internautas han tenido la oportunidad de hacer comentarios sobre las razones por las que ella piensa que le negaron la visa.



"Debe ser por qué no coincide con la foto de la cédula"; "Yo creo que es por el modo de hablar"; "A uno le niegan la visa por cualquier cosa menos por eso"; "también pienso, que es por la foto de la cédula, que la actualice y lo vuelva a intentar"; "Tal vez su respuestas al consulado", son algunos mensajes que escribieron los internautas.



Algunos motivos por los cuales le pueden negar la visa:

Según blogs especializados, uno de los filtros más importantes tiene que ver con la documentación, en ese sentido, la falsificación o la falta de certificados pueden ser un factor importante para que sea rechazada o aceptada.



Asimismo, es necesario verificar muy bien la información para que esta no presente inconsistencia en los datos. Vale la pena mencionar que la información soportada debe ser verdadera, pues van a revisar todos sus antecedentes.



Otra razón puede ser que económicamente no pueda demostrar como va a costear su viaje, ya que esto puede generar sospechas de que quiere quedarse en el país de manera definitiva.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

