Como se informó hace un par de días, al influenciador Juan David Morales Carranza, más conocido en el mundo de las redes sociales como JuanDa, le habían cerrado su cuenta de Instagram, en la que tenía más de 4,9 millones de seguidores.



Este miércoles, quien es uno de los influencers más queridos por la comunidad digital, volvió a publicar en la cuenta que le habían cerrado, supuestamente por "fomentar contenido para adultos".

Cuando el creador dio a conocer la noticia, mediante un perfil nuevo que nombró 'juandaauxilio', se mostró confundido por la razón por la que Instagram había clausurado temporalmente su cuenta oficial.



En ese nuevo perfil, JuanDa había compartido fotografías y demás contenido cómico como el que acostumbra a publicar en redes. Rápidamente, su nuevo usuario llegó a los 925 mil seguidores.



Hace pocos minutos, mediante las historias de Instagram en su cuenta oficial, 'juandam__', dio la buena nueva, ya le habían devuelto su perfil: "Nos habían cerrado la cuenta otra vez, pero ya volvimos", escribió.



(Además: Luisito Comunica pone a prueba leyes extremistas de Qatar).



Además, el influenciador compartió varias fotografías en las que aparece saltando, quizá de la felicidad por tener de vuelta su cuenta. Dicha publicación reúne más de 354 mil 'me gusta' y más de mil comentarios de sus seguidores, quienes comparten la alegría de que JuanDa regresara.



Allí, el creador comentó: "Gracias a todos los reales que siguieron la otra cuenta, en serio lo valoro tanto, no se imaginan. Puede parecer una bobada, pero la comunicación con ustedes es algo muy importante para mí. Gracias por seguir después de tantas cosas, después de este año tan paila. Los amo".



Esta no es la primera vez que esto le sucede al influencer, en 2021 Instagram también le cerró la cuenta.

Más noticias

-Madre pidió un domicilio para apoyar a su hijo en su primer día como repartidor

-Doble de Neymar causó furor en el Mundial de Qatar; policías lo escoltaron

-Abuela confundió a un villano de Star Wars con un santo y le rezó por 15 años

Tendencias EL TIEMPO