Juan David Morales Carranza, más conocido en el mundo de las redes sociales como JuanDa, es reconocido en todo el país por ser uno de los creadores de contenido con más repercusión en redes sociales como Instagram y TikTok. Recientemente, expresó a sus millones de seguidores que cerraron una de sus cuentas.



El bogotano es uno de los influencers más queridos por la comunidad digital, lo hizo saber cuando regresó de su retiro temporal del mundo del entretenimiento, cuando cayó en una depresión que lo llevó a ser internado en un centro de salud por casi seis meses.



Aunque muchos de sus fanáticos le expresaron su cariño por volverlo a ver en el panorama virtualizado, sorpresivamente Meta cerró su cuenta principal de Instagram por una curiosa razón: supuestamente estaba fomentando el contenido para adultos.



A través de un perfil alterno en la misma ‘app’, el influencer expresó que no es la primera vez que le pasa y que en 2021, cuando le cerraron por primera vez su perfil, también había sido acusado de lo mismo.



Ante la coyuntura, algunos internautas se han solidarizado con Carranza y le han enviado mensajes de apoyo para que siga creando contenido en su cuenta secundaria, en la cual ya ostenta 670 mil seguidores.



“Nojoda que rabia… la verdad el q no le guste el contenido de Juanda no disfruta ni su propia vida”, “Al menos se lo toma con humor, no como la liendra que pidió cadena de oración JAJAJAJA”, “Que se metan con el que les dé la gana, menos con Juanda, que montadera con el pelao, él no se mete con nadie”, “Que mal, y justo ahora que decidió volver ”, fueron algunas reacciones de usuarios de internet.



