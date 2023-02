Este fin de semana se celebró una de las festividades más famosas en Sonora, México, y se trata del Carnaval de Guaymas. Para esta festividad se elige una madrina del evento y este año fue la ‘influencer’ Karely Ruiz, quien llegó vestida de ángel rosado. Sin embargo, el evento no fue como ella esperaba y fue víctima de una agresión.

La joven, quien también es modelo de ‘OnlyFans’, llegó al lugar custodiada por militares de la Marina y agentes policíacos municipales, lo cual generó un debate en redes sociales. Además, la famosa mexicana recibió un fuerte rechazó por parte de los asistentes, pues le lanzaron unos huevos en el desfile.



En internet ha circulado un video en el que se ve a Karely Ruiz a bordo de un carro alegórico. La creadora de contenido, originaria de Nueva León, se le veía muy contenta saludando a las personas y bailando.



(Siga leyendo: Carolina Leguizamón, la colombiana que fue novia de Gustavo Cerati por 10 años).

Sin embargo, en un momento una persona del público decidió lanzarle varios huevos. Unos le pasaron al frente de ella y sólo uno terminó golpeándola. Después, se puede ver a la mujer retirando los restos del cascarón que tenía en su pecho. En ninguno de los clips se puede identificar al agresor, debido a la gran cantidad de personas que asistieron al desfile.



A pesar del incómodo momento que vivió, la modelo siguió bailando como si nada hubiera ocurrido. Además, Karely tiene un gran número de personas que la apoyan, lo que se puede asegurar por la cantidad de gritos y aplausos que se escuchaban en las grabaciones.



(Siga leyendo: Modelo revela que sufre extraña condición que hace que sus senos sigan creciendo).

Incluso, la joven firmó los sombreros y objetos de fans que le hacían llegar a través de su equipo de seguridad. Cuando concluyó el Carnaval, en sus historias de Instagram Karely le agradeció a sus seguidores por el buen rato que la hicieron pasar y por todo el cariño que recibió.



“Gracias a toda la gente que fue al Carnaval de Guaymas, la verdad me la pasé súper bien. La gente muy linda, su apoyo, me da mucha alegría saber que tengo mucha gente buena que me apoya”, comentó la joven.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Bad Bunny y Kendall Jenner habrían tenido nueva cita, esta vez con los Bieber

Video: 'youtuber' se sube a la punta más alta del edificio Bacatá en Bogotá

Por 2 años, hombre le ocultó a su esposa que se ganó la lotería, ella lo demandó

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, muestra a su novio, ¿quién es?