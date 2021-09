Greeicy Rendón explica por qué no la dejaron viajar a los Billboard

La cantante colombiana Greeicy Rendón sorprendió a sus seguidores con un 'impasse' que tuvo en el aeropuerto.



La interprete de 'Amantes', contó en sus historias de Instagram que no pudo llegar a los Premios Billboard 2021 en Estados Unidos. "Tenía una invitación muy linda junto a Mike. Iba a presentar [...] Llegué al aeropuerto y no me dejaron montar en el avión", aseguró.

Greeicy y Mike Bahía. Foto: Cortesía de los artistas.

Según su testimonio, Greeicy fue víctima de las nuevas medidas de bioseguridad que aplican para el ingreso al país norteamericano. En este caso, la cantante había estado en días anterior en España. Por lo cual, debe estar al menos 15 días fuera del continente europeo para poder ingresar a Estados Unidos.



"Me dejaron con las uñas hechas, el peinado listo y la ropa lista", aseguró la cantante en tono jocoso.



Rendón también comentó que no va a poder ver a "su chico", el cantante Mike Bahía, con quien no se ve hace bastante tiempo.



A él, por su parte, se le vio en varios eventos de los premios que se llevarán a cabo el próximo 23 de septiembre en el estadio Watsco Center, en Miami, Florida.

En los premios habrá gran variedad de artistas, muchos de ellos colombianos, como: Karol G, Esteman, Daddy Yankee, Nicky Jam, Anitta, Goyo, Kany García, Lunay, Myke Towers, Rauw Alejandro y Yotuel Romero.



Los cantantes locales tienen varias nominaciones. Por ejemplo, Karol G está nominada a Mejor artista femenina top, Maluma por su canción 'Hawái' compite a Mejor canción latina y en la categoría a Top Latin Artist junto con el paisa J Balvin.

