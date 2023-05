‘Pandillas Guerra y Paz’ fue una de las telenovelas más icónicas de principios de siglo en Colombia. Intentó retratar la realidad de los sectores más críticos de Bogotá con icónicos personajes que hoy en día siguen siendo recordados con cariño por las audiencias de aquella época.



Ese es el caso de Iván Darío Aldana, más conocido como ‘Shampoo’, quien a pesar de haberse alejado de la televisión tars salir de esta producción de Gustavo Bolívar, sigue estando vigente en la memoria de los espectadores que vibraron con sus actuaciones.

En una conversación con un reconocido creador de contenido, habló de su actualidad y del por qué no siguió prestando su imagen en otras realizaciones televisivas.



Según dijo, sigue viviendo en Ciudad Bolívar, localidad 19 de la capital, donde se destaca por realizar proyectos sociales en la comunidad.



“El tema de la televisión se dejó de lado porque acá en Colombia los canales se dedicaron a repetir en lugar de producir y dentro de ese proceso terminamos alejados de la TV”, dijo.



Sobre volver a protagonizar una serie, argumentó que sería interesante, aunque por el momento lo descartaría porque tiene otros proyectos que le toman la mayor parte de su tiempo.



“El tema de la televisión es interesante porque es muy bonito. Ya no me desvela, si me dan la oportunidad, trabajo, pero en este momento tengo otras ocupaciones que requieren tiempo. Si se da la oportunidad, bienvenida sea, si no, seguimos viviendo”, contestó.



Finalizó comentando algo de su trabajo en la localidad, donde siente que tiene un deber con la comunidad para fomentar espacios de diálogo con las juventudes con miras a brindarles proyectos de vida palpables.



“Sigo trabajando en la localidad y me gané el premio Policarpa Slavarrieta en la Gobernación de Cundinamarca y de ahí salí a trabajar con la comunidad. Hacemos charla de prevención de sustancias psicoactivas, natalidad en adolescentes y conformación de grupos ilegales. Además, soy el padrino fundador de una fundación que se llama Héroes Anónimos que está ubicada en la parte alta de la localidad", concluyó.



JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

