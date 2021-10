'Mucha gente me dijo que abortara': Cristina Hurtado sobre su 1er embarazo

Alejada de los focos de la televisión de forma momentánea, la reconocida modelo Cristina Hurtado sigue siendo noticia a nivel nacional.



En esta oportunidad, mientras la antioqueña está a escasas semanas de tener su tercer hijo, una entrevista con el programa ‘Se dice de mí’ la tiene de nuevo en el ojo público.



Hurtado contó pormenores de su infancia, la dificultad que representó vivir la separación de sus padres a tan corta edad, sus inicios en el modelaje, el “amor a primer beso” con José Narváez y el estallido de su carrera mediática que, por cierto, está cerca de cumplir veinte años.



De todos las infidencias que compartió, llamó mucha atención lo relacionado con sus pasados embarazos.



Especialmente algo que reveló sobre el primero.

(Le puede interesar: Cristina Hurtado debe guardar ‘mucho reposo’ por peculiar condición médica).

Según relató la expresentadora del reality ‘Guerreros’, comenzó en el mundo de las pasarelas cuando tenía apenas 14 años.



Para ese entonces, dijo, logró quedarse con el título de ‘reina’ en dos concursos municipales.



Luego, ya entrados los 15, participó en el reinado de su natal Copacabana y allí su vida dio un giro importante.



En el certamen en mención, Hurtado se quedó con el título de virreina. Pero la verdadera noticia la habría recibido ad portas del desfile de traje de baño.

(Además: Maleja Restrepo reemplazará a Cristina Hurtado en ‘Guerreros’).



Una prueba de embarazo positiva la sorprendió antes de salir a modelar en bikini.



Eso, para una joven que estaba cursando todavía sus estudios en el colegio, fue recibido como un preocupante acontecimiento.



“Yo empecé a llorar y a llorar (...) mucha gente me dijo que abortara y yo no fui capaz”, confesó ante las cámaras.



Según dijo, las palabras de John Jairo Hurtado, su padre, fueron vitales para no hacer caso a quienes le sugerían interrumpir su embarazo.



“Hay que tener el bebé”, recordó que le imploró.



Los problemas económicos también complicaron el panorama.



“Muchas veces no tenía para los pañales, muchas veces no tenía para la cremita que uno le pone para la pañalitis, muchas veces no tenía para el tarro de leche con fórmula...”, rememoró.



Sin embargo, la satisfacción de haber tenido a su hijo Daniel, quien ya tiene más de veinte años, es inigualable.



“Así salimos adelante”, concluyó al respecto.



(Siga leyendo: ¿Cuál es la enfermedad que alejó a ‘Mandíbula’ de Sábados Felices?).

En la actualidad, cuando está a dos meses de tener a su tercer retoño, la satisfacción de haber desarrollado una exitosa carrera en los medios a la par de su rol como madre debe ser un inmenso motivo de orgullo.



La alegría con la que ha compartido en redes su embarazo no deja ninguna duda.

Más noticias

'Mi longaniza es más larga que la tuya': Hassam ironiza 'pelea' de J Balvin

En plena recta final, MasterChef Celebrity tendría capítulos más cortos

Carolina Cruz dio emotivo mensaje sobre recuperación de su hijo Salvador

Yeferson Cossio recibió condecoración en el Congreso de la República

¿Por qué Carolina Soto ya no usa su anillo de matrimonio?

Tendencias EL TIEMPO