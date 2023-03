‘MasterChef Celebrity’ se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. Año tras año las personalidades del mundo del entretenimiento nacional se reúnen frente al fogón para intentar crear platillos de alta cocina con el fin de impresionar a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, chefs profesionales.



Para esta edición 2023, sigue estando Claudia Bahamón como la presentadora oficial del show, quien, entre otras cosas, logró ganarse un premio India Catalina en la categoría “Mejor presentador de variedades” .



La huilense no dudó en agradecer a todo el equipo de trabajo de ‘RCN’ por darle la oportunidad de ser una de las imágenes más representativas del certamen culinario: “Este es el resultado de que hacer un buen trabajo, es hacerlo desde el amor. Y si no fuera porque este equipo me respalda no existiría ni la sombra de lo que soy. Gracias”, expresó.

El 'vergonzoso' momento de Bahamón



Sin embargo, en las últimas horas ha circulado un jocoso video de la celebridad pasando por un incómodo momento que quedó registrado en el set de grabación de MasterChef. En el detrás de cámaras que se hizo viral, se presentó una bochornosa situación con uno de los micrófonos de Bahamón.

Y es que, según Nicolás de Zubiría, ha sido un tanto problemática la puesta del sonido en la vestimenta de la presentadora, debido a que deben ‘alambrar’ el dispositivo en partes un tanto íntimas y poco convencionales para evitar que pierda su estética en pantalla.



En las imágenes se pudo ver que la mujer, de 43 años, pide ayuda a producción para que le arreglen el micrófono que, según dice, se estaba despegando. El chef cartagenero aprovechó el momento y bromeó al respecto.



"Se le cayeron los calzones a la reina. ¿Qué opinas de esta caída de calzones de Clau? @claudiabahamon déjale un comentario a la reina”, escribió el chef en su publicación de Instagram.



Aunque hay que aclarar que no se le cayó precisamente su ropa interior, sino una cinta donde colocan los cables del micrófono para que no se vea al aire: “Literal es ‘encuentre dónde le pusieron el micrófono a Claudia’”, expresó la modelo de manera jocosa.



El hecho causó la reacción de los internautas, quienes no dudaron en dejar sus reacciones en la caja de comentarios de la publicación del jurado. Algunos siguieron bromeando al respecto y otros mandaron sus saludos a ambas celebridades.



Los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar. “Oiga Claudia María qué hace mostrando calzones”, “jaja ustedes son los mejores”, “qué divertido”, “demasiado chistosos ustedes”, “los ‘gajes’ del oficio”, “hermosa Claudia”, “ustedes son lo máximo”, comentaron.



