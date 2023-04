En las últimas horas, Aida Victoria Merlano y Andy Rivera han sorprendido a sus seguidores al subir unos videos cantando una canción romántica. En la grabación se los podía ver muy cerca, e incluso, varios internautas han especulado que se podría tratar de un nuevo amor.

Estos clips fueron compartidos en las historias de Instagram de los famosos y se les observa muy feliz cantando: “Tú llegaste con todo lo que necesito, si escucho una canción romántica la repito, como ‘ojitos lindos’ de Benito”.



Por otro lado, en la historia de la ‘influencer’, ella reproduce un fragmento de la canción ‘La dueña de mi suerte’: “Voy a publicar estos amores aunque se me caiga el mundo”.



(No deje de leer: Felices los 3: descubrió infidelidad de su esposo y se enamoró de la amante).



Por el momento, ninguno de los dos ha dado explicaciones públicas de que tengan una relación o si se trata de una campaña publicitaria de una canción. Sin embargo, los internautas si han hecho sus comentarios y muchos de ellos han criticado a la barranquillera, pues ella era amiga de Lina Tejeiro, ex de Andy Rivera.

Las historias de los famosos han sido publicadas por varias cuentas de entretenimiento colombiano, y ahí los seguidores de ambos han tenido la oportunidad de dar su opinión sobre este tema.



“Espero que sea marketing… no que era amiga de Lina”; “La pobre Lina hasta ahora se estaba empezando a levantar y a empoderar y ustedes salen con esto”; “Amiga los ex de las amigas no se tocan y menos cuando la amiga lloro por el tipo”; “Y no se supone que ella es amiga de Lina Tejeiro, hay códigos recuerden, así sean exs, ojalá sea marketing jajajajajaja”, se lee en los comentarios.



(Siga leyendo: El sorprendente estudio que culpa a Betty, ‘la fea’ de ser la villana de Ecomoda).

¿Aida Victoria Merlano y Lina Tejeiro eran amigas?

Las famosas en redes sociales han mostrado que son muy buenas amigas, incluso, ambas han festejado el cumpleaños de la otra. En la fiesta de Aida Victoria, la actriz le dio un costoso regalo que fueron una gafas que le costaron 2’800.000 pesos.



En diferentes fiestas las mujeres se han encontrado y suelen grabar diferentes videos en los que se les ve muy cariñosas, incluso, a veces se han dado algunos besos.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Debo preocuparme si sueño que le soy infiel a mi pareja con otra persona?

Jenn Muriel, Carolina Gómez y todas las novias que Yeferson Cossio ha tenido

Madrastra de Gael García gana $100 millones al mes vendiendo sus pantis usados