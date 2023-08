'Pasión de Gavilanes' es una de las producciones más exitosas del país. La primera temporada de esta novela se estrenó hace 20 años y actualmente se encuentra disponible en la plataforma de Netfilx.



Muchos televidentes quedaron flechados con la historia de amor de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. Esto ha hecho que varios de sus fans se preguntaran que ha sido la vida de los actores, en especial, de los que tuvieron una pequeña aparición, como 'Juan David', el bebé que nació del amor de 'Juan Reyes' (Mario Cimarro) y 'Norma Elizondo' (Danna García).

Un dato curioso que muchas personas no saben, es que el bebé de la primera temporada en realidad era una niña. Su nombre es Valeria García y, a sus ocho meses de vida, comenzó las grabaciones de esta telenovela.



Según el medio 'Clarín', ella fue elegida para interpretar a Juan David, por qué la mayoría de los bebés que se postulaban lloraban al ser cargados por los actores Danna García y Mario Cimarro. En cambio, la pequeña Valeria, era muy calmada y logró acoplarse al elenco.



En una entrevista con 'Caracol TV' en 2021, la actriz reveló que a pesar de su corta edad logró establecer una relación cercana con algunos de los artistas. “A Jorge Cao yo llegué a decirle ‘abelo’ y yo sentía que era mi abuelo”, comentó.



Asimismo, agregó: “He estado full, full, conectada con él y con Kristina Lilley. No puedo revelar muchas cosas, pero hay una preparación que estoy haciendo para continuar con esto, que empecé haciendo de pequeña como Juan David”.



¿Cómo Luce Valeria García hoy en día?

Hoy en día, Valeria es influencer y ha acumulado más de 109.000 seguidores en Instagram. Por lo que se puede ver, parte de su trabajo es colaborar con marcas y compartir contenido patrocinado.



Además, por lo que se puede ver en la biografía de dicha red social, actualmente se encuentra estudiando comunicación social.

