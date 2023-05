El científico estadounidense Ben Goertzel, quien es un destacado investigador de la inteligencia artificial (IA), afirmó que en los próximos años esta podría reemplazar "hasta el 80%" de los empleos y que eso "es algo bueno".

Según France 24, Goertzel, quien es matemático, causa sensación en conferencias como la Web Summit de Rio de Janeiro, donde presentó la última versión de su robot humanoide Grace, una enfermera diseñada para cuidar ancianos en asilos y hospitales.

El investigador, de 56 años, es el creador del término "Inteligencia Artificial General" (IAG), que es aquella con habilidades cognitivas humanas que aún no fue desarrollada. Según Goertzel, ese futuro sistema será administrado de forma descentralizada y democrática, objetivo con el cual fundó y dirige la plataforma SingularityNET.



En una entrevista a la agencia AFP, con respecto a cuan lejos está la humanidad de crear una inteligencia con habilidades cognitivas humanas, respondió que "si queremos máquinas que sean realmente tan inteligentes como las personas y tan ágiles para lidiar con lo desconocido, precisamos que sean capaces de grandes saltos más allá de su entrenamiento y programación. Y todavía no lo hemos logrado. Pero creo que hay suficientes motivos para pensar que no faltan décadas, sino años".



Indagado acerca del debate en torno a chat-GPT y sus riesgos y la idea de hacer una pausa, señaló que "no creo que debamos hacer una pausa porque no se trata de una IA superhumana peligrosa. (...) No puede hacer razonamientos complejos de varias etapas, como los que requiere la ciencia. Ni inventar cosas nuevas fuera del ámbito de su entrenamiento con datos".



A la pregunta de si el potencial de la IA de reemplazar empleos no es una amenaza, el científico dijo que "con sistemas de la misma naturaleza que chat-GPT que van a surgir en los próximos años, mi suposición es que probablemente se vuelvan obsoletos alrededor de 80 por ciento de los trabajos que la gente hace. Y eso sin la necesidad de crear una IAG. No lo veo como una amenaza, sino como un beneficio".



"Las personas podrán buscar mejores cosas que hacer que ganarse la vida trabajando. (...) Prácticamente todas las tareas administrativas podrían automatizarse".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS