Seis reglas de oro para ser rico, según un millonario

Quizá todos hemos pensado en cómo sería nuestra vida si nos convirtiéramos en millonarios, pero pocos son quienes lo logran.



Algunos han trabajado duro durante años para poder amasar una gran fortuna, otros han tenido un golpe de suerte y han heredado millones o han ganado la lotería.

Sea como sea, estos son los consejos que da un millonario que, según él, no solo le permitirán tener una gran riqueza, sino mantenerla a lo largo de los años.



Stacy Johnson es fundador del medio especializado en finanzas ‘Money Talks News’, fue trabajador de Wall Street y un experimentado empresario. Su amplia trayectoria le permite dar algunas recomendaciones financieras que puede seguir si quiere poder hacerse rico.



No gaste más de lo que gana

Johnson señala que “hacerse más rico cada mes es tan simple como gastar menos de lo que gana, y empobrecerse es tan simple como gastar más de lo que gana”.



Si usted está acostumbrado a gastar más de lo que representan sus entradas económicas, según este experto usted va por el camino opuesto al de ser millonario. Tal vez sea hora de empezar a revisar sus gastos.

Se puede enriquecer si gasta menos de lo que gana. Foto: iStock

Diga no a las deudas

Relacionado con el punto anterior, el usar dinero de otros también lo empobrece. Según Johnson, “pagar dinero para usar temporalmente el dinero de otras personas lo empobrece. Cobrar dinero para permitir que otras personas usen el suyo temporalmente lo hace más rico”.



El experto aconseja endeudarse solo en caso de que ese dinero se vaya a reinvertir y le deje ganancias más grandes o si tiene que hacerlo para sobrevivir.



Las deudas lo empobrecen. Foto: iStock

Ser rico o solo aparentarlo

“Desviar su dinero en efectivo para invertir en cosas como automóviles, ropa, vacaciones y casas que no puede pagar lo hará parecer rico ahora, pero evitará que realmente se vuelva rico más adelante”, dice Johnson.



El empresario explica que, cuando era asesor de inversiones de Wall Street aprendió que quienes tenían las mayores riquezas, no lo aparentaban.



En relación con los puntos anteriores, los realmente millonarios viven una vida austera, ya que deciden gastar menos en cosas como una casa o un carro, ya que no piensan gastar más de lo que deben.



A veces, las apariencias engañan, y el que parece ser rico, no lo es. Foto: iStock

Formas de hacerse rico

Según indica Johnson en uno de sus artículos en ‘Money Talks News’, solo existen seis formas de hacerse rico:



Casarse con el dinero.

Heredar dinero.

Explotar un talento único.

Tener mucha suerte.

Fundar o dirigir un negocio exitoso.

Gaste menos de lo que gana e invierta sabiamente sus ahorros durante largos períodos de tiempo.

Sea que haya nacido en una familia privilegiada o tenga mucha suerte, este experto sigue resaltando la importancia de saber gastar e invertir su dinero, para que su fortuna no se agote en poco tiempo.

Aunque, según Johnson, solo hay seis formas de hacerse rico, mantenga su dinero cuidando sus gastos e invirtiendo. Foto: iStock

Correr el riesgo

“Si quieres recompensas, tienes que correr riesgos”, asegura Johnson.



El empresario recomienda invertir, ya sea acciones, bienes raíces o en su propio negocio, ya que de nada sirve tener un montón de dinero en la cuenta bancaria, que con el tiempo se desvaloriza. Perdería su fortuna.



Sin embargo, aconseja tener conocimientos plenos sobre la inversión que vaya a hacer. “Tome riesgos medidos. Minimice el riesgo sabiendo tanto como sea posible antes de invertir, no poniendo todos sus huevos en una canasta y aprendiendo de sus errores”, señala.



Invertir en cualquier tipo de negocio es arriesgado, pero le dará grandes ganancias y más garantías. Foto: iStock

El dinero es tiempo

Johnson también recomienda pensar a largo plazo. “Es tu elección: cosas hoy o mañana. Aquellos que eligen lo primero a menudo se quedan en la pobreza. Aquellos que eligen lo último a menudo se enriquecen”, asegura.



También explica que el dinero es el único recurso no renovable que tenemos, por lo tanto, hay que dedicar la mayor cantidad de tiempo posible a hacer las cosas que queremos, y no las que nos toca, sea trabajar para otros, o desperdiciar el dinero.



Es importante pensar muy bien en qué se van a emplear esos dos recursos: el tiempo y el dinero.

Las inversiones y el ahorro son las mejores formas de enriquecerse. Foto: iStock

