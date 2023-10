5 exitosas series y películas que están basadas en libros y usted tal vez no lo sabía

Muchas de las películas más reconocidas en el mundo han sido una adaptación de otros libros y la industria del cine ha logrado recrear algunas de las producciones de la mejor manera posible, en relación con los ejemplares de los que salieron.



Un ejemplo de ello es Harry Potter que salió de una saga con el mismo nombre, los cuales fueron redactados por la británica Joanne Kathleen Rowling y sus largometrajes tuvieron un gran éxito en los cines, conozca qué otros tuvieron el mismo desenlace.

Blade Runner

El clásico de ciencia ficción, se basó en la novela redactada por Philip K. Dick ‘¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?’, en la que se presenta un futuro alterno en el que un expolicía busca destruir al fundador de los androides que reemplazaron a los humanos y fueron integrados en la sociedad.



Su estreno fue en 1982, bajo la dirección de Ridley Scott, en la que el personaje principal, Rick Deckard, es protagonizado por Harrison Ford. Aunque su lanzamiento fue hace varias décadas, aún sigue vigente entre los cinéfilos.

Ana Karenina

La adaptación más reciente en el formato de película fue en 2013, cuenta la historia de la aristócrata Anna Karenina, quien decide ir detrás del conde Vronsky tras enamorarse de él. En general, la narrativa da a conocer cómo eran las relaciones de la alta aristocracia rusa en el siglo XIX.



La novela literaria pertenece al escritor ruso León Tolstói, quien publicó su creación en 1878 y hace parte del género del realismo. La anterior adaptación al largometraje 2013 fue en 1935.

Llámame por tu nombre

Es una película que salió en 2017, que se remonta a la década de 1980, en Italia, en la que dos jóvenes llamados Elio, interpretado por Timothée Chalamet, y Oliver, al que le da vida Armie Hammer, se enamoran en la época del verano. Esta producción proviene del libro ‘Call me by your name’ de André Aciman en 2008.



One Piece

Una de las más recientes y exitosas series de Netflix se basa en uno de los cómics japoneses más conocidos en el mundo, del cual también existe una versión de anime. Para la versión de la plataforma de ‘streaming’, los personajes dejaron de ser animados y fueron interpretados por diferentes actores.



La historia trata sobre un joven que desea ser el rey de los piratas, pero para lograrlo debe reclutar a la mejor tripulación, navegar por peligrosos océanos y enfrentarse a los temibles marinos que se encontrará en el trayecto.

Heartstopper



Se basa en una novela gráfica que tiene el mismo título y fue realizada por Alice Oseman, en la cual se presenta la historia de amor de dos adolescentes, Charlie y Nick, quienes han sido amigos durante mucho tiempo, pero uno de ellos no tiene muy clara su sexualidad, por lo que se enfrenta a diversos dilemas.



Su adaptación también fue realizada por Netflix y se ha ganado a muchos televidentes por su gran historia que dejó un total de dos temporadas y se estrenó en la plataforma en 2022.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO