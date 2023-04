Después de anunciar su ruptura con el exfutbolista del Barcelona, Gerad Pique, Shakira no ha parado de ser tendencia en los últimos meses.



Después de su éxito 'Sessions #53’ con el productor musical Bizarrap, que rompió récord de vistas en YouTube y lanzar otras canciones como la reciente colaboración con Karol G, 'TQM', la barranquillera no ha dejado de ser popular en la redes sociales.

Si bien es cierto que su fama es producto de su talento en el escenario y de los acontecimientos que la rodean, estas son cinco curiosidades que quizá no conocía de la intérprete de 'Ojos así'.

La entrevista con Gabriel García Márquez

El insigne escritor de 'Cien años de Soledad', entrevistó a Shakira para la revista 'Cambio' tras el éxito de su álbum 'Pies Descalzos', lanzado en 1995.



El trabajo discográfico que la consolidó como cantante e hizo que fuera reconocida por las personalidades más importantes de la industria musical, la posicionó entre las artistas emergentes con más potencial en la época.



Este reconocimiento provocó que el Nobel de Literatura realizara una nota sobre ella , donde relató su sorpresa al notar "la admirable madurez" de la artista, que tenía 22 años en ese momento.

No la aceptaron en el coro escolar

Para asombro de muchos, la colombiana fue rechazada en el grupo de canto del colegio cuando era niña porque, según la directora del mismo, su voz era muy fuerte y desentonaba con la identidad de la agrupación



“Ellos decían que yo cantaba como una cabra porque mi vibrato era muy rápido, pero ahora esa es una de mis señales de identidad”, comentó Shakira en entrevista con el programa '60 Minutes'.

Suerte que​ la intérprete de 'Monotonía', hizo caso omiso a los comentarios negativos sobre su voz y siguió su sueño con el rock en español, de no ser así el mundo no conocería los grandes de triunfos discográficos de la colombiana.

Rechazó participar en películas de Hollywood

Dentro de las curiosidades de la barranquillera más famosa está el hecho de que ha rechazado la oportunidad de actuar en películas de Hollywood.



La industria del cine es una de las más aclamadas en el mundo, y Hollywood se posiciona desde sus inicios como la cuna de las grandes estrellas, por lo que aparecer en una película de talla mundial parece un sueño para muchos aspirantes a actores.



Shakira ha hecho algunas apariciones a lo largo de su carrera en programas de televisión, como ‘Los Hechiceros de Waverly Place’ de Disney Channel, en donde descrestó con su voz a los protagonistas y televidentes.



Sin embargo, la pantalla grande parece no ser uno de los sueños de la intérprete de ‘Waka Waka’, pues se sabe que, al menos en dos ocasiones, Shakira ha rechazado a las grandes productoras de la industria hollywoodense.

De acuerdo con el portal web oficial de la marca país Colombia, la cantante habría dejado de asistir a un casting al que fue invitada. En esta ocasión, al parecer, habría sido convocada para un rol protagónico junto al reconocido actor Matt Damon.



La segunda negativa de la madre de Sasha y Milán Piqué se habría dado en una convocatoria para personificar a Elena de la Vega en la recordada película ‘La máscara del Zorro’.

Según la información publicada por la marca país, lo que se sabe es que su rechazo a esta oportunidad en el séptimo arte se debió al hecho de que en su momento no tenía un inglés tan fluido, cosa que sorprende a sus fanáticos hoy en día, pues Shakira ha dejado ver en más de una ocasión su nivel profesional en más de un idioma.

Finalmente, este último papel fue interpretado por la famosa Catherine Zeta Jones, quien se consagró como la esposa del ‘Zorro’, rol que la catapultó a la fama y al reconocimiento mundial.

Su pasión por los idiomas

Shakira es reconocida mundialmente por ser una artista versátil, es capaz de moverse por varios géneros musicales, además de ser una gran bailarina y una filántropa consagrada, sobre todo en su rol como embajadora de buena voluntad de Unicef.



No obstante, a través de su música, la barranquillera ha demostrado su dominio en varios idiomas, a pesar de que su lengua madre es el español, y Colombia no es uno de los países pioneros en este ámbito.



Además de su español nativo, la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ puede mantener una conversación sin problema alguno en árabe, italiano, catalán, inglés, portugués y francés.



Esta habilidad, envidiada por muchos, le ha permitido llegar a casi todos los rincones del planeta con canciones en múltiples idiomas, posicionando sus temas igual o más que en su idioma original.



No obstante, Shakira no utiliza su capacidad como políglota solo en la música, pues en diversas ocasiones ha tenido que atender compromisos diplomáticos y empresariales en los que se ha ganado el respeto y corazón de sus interlocutores al comunicarse con ellos en su propio idioma.

Em 2003, Shakira se tornou a mais jovem embaixadora da UNICEF. Em 2017 recebeu um Prêmio no Forum Econômico Mundial por seu trabalho filantrópico na educação de crianças e em 2021, foi citada como uma das 14 heroínas feministas pela Global Citizen. pic.twitter.com/rFbwgTlybP — Shakira Brasil | Fan Account (@Shakira_Brasil) March 2, 2023

A través de redes sociales, tanto sus fanáticos como quienes no la siguen frecuentemente, han elogiado el dominio de las lenguas que tiene la barranquillera, compartiendo videos de presentaciones y entrevistas en las que deslumbra a los presentes.



De hecho, algunos docentes de idiomas han reaccionado a estos clips, y no han tenido más que comentarios positivos sobre la fluidez con la que Shakira se desenvuelve en estas lenguas.

Odia madrugar

Shakira dijo en una de sus canciones más famosas que ‘cuando menos piensas, sale el Sol’; sin embargo, la barranquillera parece no ser fanática de ver el amanecer, pues, como gran parte de la población, odia madrugar.



A pesar de que Colombia es uno de los países que más temprano inicia su jornada laboral y escolar, hay muchos colombianos inconformes con madrugar día a día para llegar a sus lugares de trabajo y escuelas.



Este es el caso de Shakira, pues los que han trabajado con ella aseguran que, siempre que sea posible, programa sus grabaciones y demás compromisos para después de las 11 de la mañana.



Sin embargo, y contrario a lo que muchas personas suponen, esto no parece haber afectado el éxito de una de las figuras colombianas —sino la más— con mayor posicionamiento en el mundo del espectáculo.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

