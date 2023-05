‘2 corazones’ es una película de la plataforma de Netflix, que en las últimas semanas se ha posicionado en el top de las mejores. Este filme se ha vuelto viral en las redes sociales, pues la historia se basa en un drama romántico que muestra la importancia de la donación de órganos y la esperanza en la vida.

En esta cinta se puede conocer la historia de Christopher y Jorge, dos personas que viven en dos mundos diferentes, sin embargo, por cosas del destino, la vida de uno va a depender complemente del otro. Seguramente, esta película ha hecho que más de un espectador derrame lágrimas, pero lo que pocos conocen es que esto pasó en la vida real.



(No deje de leer: ¿Jesús al estilo de Tarantino? Esta versión creada con una IA es un éxito en redes).

La historia de la vida real que inspiró la película



Como inspiración de esta película, Netflix utilizó el libro ‘All My Tomorrows: A Story of Tragedy, Transplant and Hope”, lo que traduce en español “Todas mis mañanas: una historia de tragedia, trasplante y esperanza".



Acá cuentan la historia de Christopher Gregory, un joven de 19 años que fallece un día que estaba en la universidad a causa de la ruptura de un aneurisma cerebral. Él se había registrado para ser donador de órganos y gracias a él la vida de seis personas diferentes pudo alargarse.

Es en este momento en el que aparece Jorge Bacardi, un hombre cubano que pertenece a la familia que es propietaria de la marca de bebidas alcohólicas que lleva su apellido. Desde que era pequeño fue diagnosticado con fibrosis quística, una enfermedad que provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones, el tubo digestivo y otras áreas del cuerpo, según ‘Medline Plus’.



(Lea también: Nostradamus americano y sus catastróficas predicciones: 'Se hundirán ciudades').



Sin embargo, en el 2008, cuando tenía 64 años, se da cuenta de que lo habían diagnosticado erróneamente y en realidad padecía de una condición genética rara llamada discinesia ciliar primaria. Además, que su última esperanza de vida era un doble trasplante de pulmón.

Como se muestra en la película, Jorge recibió el pulmón de Chris que le permitió vivir su vida al máximo. Tras la intervención, Jorge quedó muy conmovido con el acto desinteresado de Chris y creo ‘Gabriel House of Care’, una organización sin fines de lucro que apoya a quienes esperan trasplantes.



Gracias a Christopher, el señor Bacardi vivió hasta los 76 años y él y su esposa Leslie participaron en la realización de ‘2 corazones’. Sin embargo, lamentablemente falleció en septiembre de 2020, poco antes del lanzamiento de la película. Vale la pena mencionar, que en el 2009 ambas familias se conocieron y tuvieron contacto hasta que Jorge falleció.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

'La Sirenita': conozca la millonada que costó el cabello de Halle Bailey en la película

Estas son las horas del día para sacar mejores notas en los exámenes, según estudio

Encuentran anciana desmembrada en el Tolima: investigan asesinato por robo de pensión