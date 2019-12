Los 10 momentos más sonados de los famosos colombianos en el 2019

Instagram: @maracifuentes1

Romance e infidelidad entre Mara Cifuentes y Nicolás Trujillo



La relación entre Mara Cifuentes y Nicolás Trujillo, quienes se conocieron en el programa del Canal Caracol 'La Agencia: batalla de modelos', protagonizó varias noticias de entretenimiento este año. En un inicio, se supo sobre la infidelidad de Trujillo, algo que la misma Mara confirmó en 'La Red', además de asegurar que estaba con el corazón partido y que no lo perdonaría. Sin embargo, tiempo después, se reconciliaron y fueron, incluso, portada de la 'Revista Vea'. En esa misma revista la pareja aseguró que tienen una forma muy diferente de ver el amor y que prefieren no ponerle título a su relación. Actualmente, Mara se encuentra en Estados Unidos y no se ha vuelto a saber sobre su relación con Trujillo.