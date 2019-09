Diez actitudes que pueden convertirlo en una persona insoportable

Desesperante, inaguantable, insufrible, irritante, fastidioso... son muchas las palabras que comúnmente usamos para referirnos a aquellas persona difíciles de llevar y a las que solemos huirles.



Pero, ¿cómo saber cuando uno es quien está presentando este tipo de comportamientos? Esta vez en #10cosasque, la psicóloga Carolina Rodríguez Amaya, coordinadora en Tecnología de Recursos Humanos del Politécnico Grancolombiano y experta en liderazgo, motivación y trabajo en equipo, le enumera algunas actitudes que podrían evidenciar que usted se está comportando de manera insoportable.

1. Descalifica e insulta constantemente a otros:

Según la experta, este es uno de los temas que más ocasiona malestar, ya que es muy complicado entablar una relación personal, laboral o familiar con alguien que no se siente a gusto con nada ni en ninguna situación. En este grupo encajan las personas para las que es habitual creer que su punto de vista vale más que los otros.

Foto: Meme generator

2. A todo le busca complique, pero no da soluciones

Cuando una persona no busca soluciones, se complica su vida, y de paso la de los demás, suele afectar los ámbitos en los que se ve involucrado. Esto suele generar malestar en las relaciones interpersonales porque se vuelve un obstáculo en el día a día sin dar una salida inmediata a las cosas.

Foto: iloveimg

3. El rey del negativismo

Alguien pesimista no solo emite frecuentemente pensamientos negativos sino que sus actitudes se vuelven difíciles de manejar. Evidentemente, una persona con estas características afecta el clima o el ambiente donde permanezca.

Foto:

4. El que se cree más que los demás

Se trata de quienes son propensos a pasar por encima de los otros sin importar su condición física, emocional o laboral. Buscan humillar a quienes los rodean por su conocimiento, experiencia, nivel económico, entre otros. Suelen generar una sensación de humillación o insatisfacción en sus 'víctimas'. Por último, asocian esta soberbia y prepotencia con emociones o sentimientos negativos.

Foto: iloveimg

5. La dueña de la verdad

Hay personas que no aceptan un no como respuesta o no aceptan otro punto de vista diferente al de ellos. Se trata de esos que sienten que conocen y saben sobre todos los temas o situaciones relacionadas a su mundo, creen que saben cómo piensan o sienten las otras personas.



Al no conocer o dar fe de otra verdad diferente a la propia, claramente van a mostrar una actitud insoportable en sus relaciones interpersonales.



Otra característica es que son obsesionadas por tener el control de todas las situaciones.

Foto: iloveimg

6. No entender el significado de: 'Espacio personal'

El espacio personal de un ser humano es tan vital como respirar. Todos tenemos la necesidad de tener nuestro espacio y manejarlo de acuerdo a nuestras necesidades. Sin embargo, para algunas personas “insoportables”, la necesidad de estarse involucrando en lo que hacen, piensan o sienten los otros hace que se vuelva difícil e incómodo cualquier momento.

Foto: iloveimg

7. El hipócrita

La tolerancia, el respeto y la honestidad son valores que este tipo de personas no tienen en su actuar, al contrario, se apoyan en sentimientos y comportamientos fingidos por conveniencia. Cuando una persona se muestra en esta actitud posiblemente las relaciones interpersonales no van a generar confianza y no se adaptan fácilmente a los diferentes ámbitos

Foto: iloveimg

8. El manipulador

Existen personas que tienen actitudes manipuladoras con el fin de conseguir algún beneficio y más si se trata de su jefe o alguna figura de poder. Por lo regular, los manipuladores no muestran sus verdaderas intenciones, es más suelen comportarse como aliados y confidentes. Esas actitudes incomodan a las otras personas pues nunca se sabe cómo va a hacer su comportamiento y su actuar en cualquier situación o momento.

Foto: iloveimg

9. Actitud desafiante

Se trata de aquellos que no respetan las autoridades y son hostiles ante las decisiones u opiniones que otras personas tienen. Por lo regular, es una persona que no le gusta seguir reglas, utiliza lenguaje obsceno para “herir” o molestar a la persona y siempre está llevando la contraria de una manera retadora a todo lo que se le informa.

Foto: iloveimg

10. Mentiroso, mentiroso...

Por último, y no menos importante, está la persona mentirosa, esa que siempre se escuda bajo una mentira para quedar bien. La mentira suele convertirse en un hábito diario para buscar algún interés o para evitar sus propias responsabilidades. se trata de alguien que a mentido tanto, que ya no saben ni cuando están diciendo la verdad. Sin embargo, no son conscientes que las personas sí lo saben y empiezan a hacer insoportables en las relaciones.

Foto: iloveimg

Este decálogo fue hecho con la asesoría de Carolina Rodríguez Amaya,

Coordinadora en Tecnología de Recursos Humanos del Politécnico Grancolombiano.

Psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia con especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria.

FUENTES ADICIONALES:

- Intervenciones Psicológicas en Estrés Laboral, Mobbing y Síndrome de Burnout

- 10 características para identificar a una persona odiosa. Alejandra Corona.

- 12 características de las personas odiosas y cómo lidiar con ellas.

Amanda Enayati*