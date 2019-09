Diez conductas destructivas que pueden acabar con su relación amorosa

Cuando amar no es suficiente y sus vínculos afectivos se convierten en una seguidilla de rupturas, tal vez sea momento de autoevaluarse y tratar de descifrar qué es eso que lo ocasiona para crecer en la tan anhelada inteligencia emocional.



Los motivos por los cuales las personas ponen fin a sus relaciones son tan variados como parejas puedan existir, aunque las tensiones pueden llegar a ser inevitables eso no significa que no se deba trabajar en ellas o evaluar si se está a tiempo de remediarlas.



Esta vez en #10cosasQue la psicóloga Estefanía Perdomo, docente de la Escuela de estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad del Politécnico Grancolombiano, enumera algunas conductas destructivas que no debe pasar por alto.

1. Teléfono roto

Según la experta Perdomo, un error clásico es mantener una comunicación inadecuada. Esto implica poca claridad al momento de expresar lo que se siente, piensa y espera frente a algo. Es común ver en consulta parejas que quieren cambios que no tienen claros o no están dispuestos a asumir.

2. La ley de la 'colusión'

Permitir que el poder y las responsabilidades recaigan sobre uno de los dos, esta condición es denominada por Willi (2002) como colusión, y explica aquel inconsciente común a la pareja que establece entre ellos roles: uno progresivo, en quien recae el poder, el papel protector y cuidador, y otro regresivo, que suele mostrarse como inseguro, débil y pasivo. Cualquiera de los dos extremos resulta perjudicial.

3. La relación cárcel

No respetar la individualidad, es decir, desdibujar la diferencia, autonomía y libertad que tienen las personas para pensar, ser y hacer con o sin el otro siempre será un problema.

4. El caprichito

Perder la flexibilidad. Ideas rígidas o caprichosas no favorecen la adaptación a los cambios que puedan darse tanto dentro como fuera de la relación.

5. Empatía 0%

Poca empatía. La satisfacción y bienestar deben garantizarse para la pareja de manera equitativa y en cada una de las áreas de ajuste (social, familiar, sexual, intelectual, salud).

6. Amor fantasmagórico

Crear expectativas desligadas de la realidad presente. Algunas parejas conviven con el fantasma de algo que quieren y no tienen.

7. Hablas porque hablas

Imponer el diálogo. Es un verdadero error empeñarse en conversaciones sin tener en cuenta al otro y si este quiere dialogar en ese momento. La comunicación es un asunto de dos conscientes e implicados seres humanos que buscan construir algo en común, no un espacio para imponer voluntades.

8. Monólogos internos

José Díaz en su libro 'Prevención de los conflictos de pareja' expone cómo el flujo de pensamientos automáticos lleva a la persona a anticiparse a los hechos, sentimientos y motivaciones del otro, llevándole a suponer o exagerando lo negativo. Un ejemplo común de monólogo interno son los celos.

9. El que miente, pierde

Si la pareja hace cosas que no puede saber el otro y por tanto miente para mantener una imagen distorsionada de sí mismo, es porque no existe la suficiente confianza entre las partes para manifestar el sentir y querer libremente.

10. Maltrador

Los distintos niveles de violencia emocional, psicológica y física son indiscutiblemente la razón principal para acabar con una relación de pareja, incluso si no son evidentes las otras nueve acciones en listada acá. Las personas deben aprender a identificar cuándo se ha roto el canal del respeto en la relación para ponerle fin, tanto si se es el maltratador, como si se es el maltratado.

Este decálogo fue hecho con la asesoría de Estefanía Perdomo Jurado, docente de la Escuela de estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad del Politécnico Grancolombiano.

