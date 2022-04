Se suponía que a Will Smith solo le esperaba la gloria tras convertirse en el mejor actor principal -algo que se esperaba desde antes de la ceremonia- en la noche de los Oscar. Habría sido así si la cachetada que fue un remezón para toda la industria del cine no hubiera tenido lugar.



Se suponía que el Óscar que ganó lo pondría en una especie de Olimpo de los actores. A lo mejor representaría algunos o muchos dólares más en su tarifa como actor o le traería más propuestas para actuar en futuras producciones. Pero la balanza de los hechos ocurridos en la premiación le dio más peso a la cachetada que a la estatuilla obtenida por Smith. Es más, pesó mucho más que todas las estatuillas entregadas esa noche juntas.

Y el efecto no solo se vio en la lluvia de información mediática sobre el hecho que convirtió los premios que destacan a lo mejor del cine en accesorios y a la cachetada en protagonista, analizada hasta por expertos en lenguaje corporal y teóricos de la conspiración. Tristemente, se convirtió en lo único que muchos recordarán de esa noche.

Will Smith tampoco podrá olvidarlo. No pasaron muchos minutos después de una de sus "actuaciones" más fugaces, y ahora bastante costosas, de su vida, cuando recibió el Óscar. Lo primero que se perdió fue cualquier discurso de celebración que hubiera preparado para aceptar el premio. Si bien no se disculpó inmediatamente - más bien su discurso de dedicó a justificar la bofetada alegando que el amor lo llevaba a hacer locuras y a proteger...- tampoco pudo disfrutar del momento. Ya era agridulce, los espectadores aún trataban de despertar del shock ante lo que habían presenciado.



Se habló de que la Academia debió pedirle que saliera de inmediato (aún antes de saber que sería premiado como mejor actor). Se dijo que sí le pidieron salir y que se negó. Se desmintió después. Se reveló que el también actor Denzel Washingon acudió en su consuelo... o a pedirle que solucionara esa crisis provocada por su impulsividad de una vez, porque Smith no alcanzaba a medir las consecuencias de este acto.



Las consecuencias han venido una tras otra a lo largo de la semana que ha transcurrido desde entonces: La Academia que otorga los premios entabló una investigación disciplinaria y le puso fecha para revelar sus decisiones.

Smith, que ya se había perdido de la feliz celebración esperada, vio como esa imagen de simpatía que cultivó por más de tres décadas se venía al piso. Colegas suyos se mostraban indignados. La justificación de haber actuado para proteger a su esposa que quedaba corta ante las muchas alternativas posibles a su comportamiento. No bastó que un día después saliera a disculparse en redes sociales, incluso con Chris Rock.



Will Smith perdió su lugar como miembro de la Academia. Antes de ser expulsado (algo que se barajaba como altamente probable), el viernes 1o. de abril el actor hizo pública su renuncia. Y la academia aceptó la renuncia inmediatamente, aunque dijo que internamente continuará con el proceso disciplinario que ya estaba en marcha por haber violado sus estándares de conducta.



Por fuera de la Academia, el actor de 53 años, dejará de ser invitado a proyecciones y eventos de promoción de nuevas películas. Tampoco podrá votar para elegir a los nominados y ganadores de próximas ediciones del Óscar. Pero, no pierde su derecho a ser nominado o ganador en un futuro. Tampoco se cree que lo vayan a despojar de su recién adquirido Óscar por su trabajo en King Richard.

Sin embargo, Smith perdió todavía algo más: En menos de una semana dos de sus proyectos en marcha fueron cancelados.

El actor de inolvidables producciones como Soy Leyenda fue hasta antes de la ceremonia del Óscar el protagonista de una película que se estaba rodando: Fast and Loose. Esta producción, de Netflix ya enfrentaba un tropiezo: iba a ser dirigida por David Leitch, pero el director renunció. Aún así se estaba buscando cómo continuar con otro director, hasta la noche de los Óscar. Después del incidente de Smith con Chris Rock el proyecto fue suspendido indefinidamente.

Otra producción que quedó en el aire fue una nueva entrega de Bad Boys -saga protagonizada por Smith y Martin Lawrence-. Reportes indican que el mejor actor del Óscar 2022 había alcanzado a recibir gran parte del guión (40 páginas), pero que la producción quedó en espera.

También es probable que películas que ya están en etapa de preproducción tengan un retraso para salir a la luz, quizás mientras se calman los ánimos. Sería el caso de Emancipation, dirigida por Antoine Fuqua, para Apple.



Sin embargo, no falta la oleada de personas que quieren ver las actuaciones que Will Smith hiizo en el pasado. Para la muestra: la película del 2019 Proyecto Géminis, que subió a Netflix recientemente y ha conseguido ubicarse en los primeros lugares de audiencia en varios países.

