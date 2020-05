Volveremos / Buena Muela

Te lo digo, volveremos al restaurante que nos priva. Iremos convencidos de que ese antojo –exactamente ese– lo vamos a matar a tenedor y cuchillo. Discutiremos, otra vez, por la ubicación de la mesa. Levantaremos la mano tres veces para que el mesero de marras nos atienda. Como mendigos, pediremos por una bebida de rescate. Leeremos y comentaremos la carta.

Rogaremos para que esa entrada, que casi siempre se agota, hoy sí esté y esté lista para nosotros, como un premio. Repasaremos de nuevo el menú y con la indecisión de siempre escogeremos los fuertes. “¡Discúlpeme señor! Tenía antojo de una pasta, pero ahora quiero el plato de al lado: ¿qué es eso que le acaba de servir a ese señor gordo?”.



Volveré a quejarme de los precios de los restaurantes en Bogotá y repetiré que esta ‘recocha’ de ciudad no es Londres y tú me dirás que me estoy volviendo viejo y que siempre digo lo mismo y nos doblaremos de la risa porque ambos sabemos que las cuatro cosas son verdad.



Volveremos a cogernos la mano en la mesa. Le diremos al otro mesero que la música está muy alta o mejor “que súbale, que le voy a dedicar esa canción a la negrita”.



Volveremos con las y los “llaves” a desordenar el lugar, en mesa larga, para podernos desbaratar a carcajadas en coro. Veremos de nuevo la mesa coronada de ricuras, rodeada de los que queremos: papás, abuelos, tíos e hijos.

Celebraremos boquiabiertos ese extraordinario momento de la vida en el que aterrizan los platos humeantes en la mesa y hablaremos de lo loco que es cuando, esos mismos, llegan a nuestras casas envueltos en cuatro plásticos.



Volveremos por las sopas, los crudos, las pastas, los arroces, las hamburguesas, los mariscos, las aves, las carnes recién salidas de la parrilla y por todas esas delicias que preparan los cocineros a la minuta. Festejaremos el increíble plato que llegó y tú dirás:



“¡Algún día haré esta vaina igualitica!”. Chocaremos las copas y oiremos el tintineo de las otras cuando se cuelen entre el murmullo de esas 50 conversaciones que suceden al tiempo. Echaremos nuevos cuentos y rajaremos, como corresponde, de este y todos los gobiernos. Rasparemos el plato con el último pan (eso que en Italia tiene palabra propia: scarpetta).



Mandaremos al carajo la tal dieta y pediremos dulce para cada uno, porque para eso se inventaron los postres. Avivaremos el espíritu. Nos tomarnos el café –despacio–, con el espacio justo para la última confesión. Y pediremos la cuenta y la revisaremos y luego miraremos asombrados la vibrante escena de un comedor lleno.



Entonces elogiaremos la cocina del artista que nos la puso tan bien puesta y lo condenaremos si acaso la embarró.



Sí, volveremos a celebrar ese exquisito ritual de los últimos siglos que es ir a un restaurante. Y saldremos contentos, seguro. Que te quede bien claro: volveremos y será pronto. Es una cita, amor.



Mauricio Silva

Editor de Bocas

@msilvaazul