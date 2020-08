Volver al restaurante / El condimentario

Gran parte de mi vida laboral y personal la vivo en los restaurantes. Llevo 6 meses esperando esta noticia: abren. Con la ilusión de volver a disfrutarlos, esta es mi crónica imaginaria de cuando llegue a sentarme a la mesa de mi sitio favorito...

Como siempre, Enrique me recibe y acompaña explicando los nuevos protocolos.

Traen a la mesa la baguette recién cortada con mantequilla y puré de aceitunas, soy feliz.



Janet me ve entrar y desde la barra prepara un Negroni, como sabe que adoro. Entre tanto, busco bajo los tapabocas la sonrisa de los meseros. Vuelvo a oír la bulla

de ollas y sartenes que sale de la cocina y el canto “marcha una sopa de lentejas y unos chicharrones de costilla”, me estremezco. La mejor banda sonora.



Saludo de lejos a los amigos. Sin hablar con ellos se nota que también extrañaban volver. Afino el oído para oír las conversaciones de las mesas de al lado, que ya no están cerca

como para chismosear. Y no pierdo de vista los platos que les sirven. He de confesar que me antoja lo que piden los comensales vecinos. La música se confunde con el ruido de

las licuadoras del bar. Antes me abrumaba, debe ser la edad. Pero qué dicha volver a oír esa mezcla de sonidos tan característicos de los restaurantes.



¿El vino? Me lo recomienda Eliécer, el experto de la casa.

Me fascina la vida de los restaurantes. Espacios de libertad donde elegimos la compañía, las bebidas y la comida. Sitios de encuentro de familias, amigos, amores, negocios y trabajo. Lugares para nutrir y sanar alma, mente y cuerpo.



No en vano, la palabra restaurante viene de restaurador, es decir que repara, que recupera, que vigoriza y alivia. Nace de una sopa caliente que fortalecía y que era ofrecida en un establecimiento en París hacia 1766. Cuenta el cuento que se trataba de un reconstituyente caldo, servido en tiempos de los ideales del siglo de las luces, cuyo único objetivo era aliviar los males de intelectuales y artistas.

En ellos nos hemos enamorado, hemos esbozado ideas, planeado sueños, construido negocios y

proyectos para cambiar el mundo

Restaurar con alimento y bebida los estómagos y mentes cansadas era la

consigna, y lo sigue siendo. Con el crecimiento y desarrollo de la gastronomía, ocupan un lugar importante en la vida moderna y la cotidianidad. Juegan un papel esencial en

la historia empresarial, social, intelectual y artística de una sociedad próspera. En ellos nos hemos enamorado, hemos esbozado ideas, planeado sueños, construido negocios y

proyectos para cambiar el mundo y hasta hemos imaginado revoluciones.



Los grandes acontecimientos de la vida se celebran allí. A mí me pidieron la mano, me celebraron el grado de cocinera y me contrataron para hacer programas de televisión.

Son fuente generadora de talento, educación, empleo, ingresos, turismo y economía.



Cuento los minutos para brindar y volver a encontrar las miradas cómplices de todos aquellos que hoy se levantan con la ilusión de retomar su trabajo dedicado al servicio,

el placer y la felicidad que tanta falta nos hace por estos días. Acaban de traerme el postre con café. Buen provecho.



De postre: Valiosa la gestión de la Administración de Bogotá y su Secretaría de Desarrollo que aprobó el consumo de bebidas alcohólicas como acompañamiento

de la comida. Así es como comienza a reactivarse la economía de este golpeado sector. ¡Salud!



MARGARITA BERNAL

@MargaritaBernal

@MargaritaBernal

www.elcondimentariodemargarita.com