Vinos como en una cervecería

“The Wine Bar surgió hace cuatro años en Mar del Plata (Argentina, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires) con la idea de competir con las cervecerías. Por aquel entonces, las cervecerías estaban en superauge, y tratamos de hacer algo similar, pero con el vino. Así surgió este ‘wine bar’, con el vino como protagonista, pero con un formato parecido a una cervecería”, cuenta Mariano Basso, quien junto con su mujer, Estefanía Ramos, y su amigo Agustín Cairo (integrante de Agapornis, una banda de cumbia pop de Argentina) crearon The Wine Bar.

Desde hace unos años, el mundo del vino mira con asombro –y algo de perplejidad– el avance de las cervecerías artesanales, que no paran de multiplicarse, y ya no solo inundando los polos gastronómicos, sino también emergiendo en barrios donde hasta hace poco no había más que pizzerías o cafés.



En ese contexto, hay quienes desde el mundo del vino (y especialmente en los países productores como Argentina) miran insistentemente al mundo de las cervecerías en busca de descubrir los secretos de su éxito. En este último grupo se cuentan los creadores de The Wine Bar: “Estudiamos el panorama local, pero como vivimos un tiempo en Barcelona, de ahí también trajimos algunas ideas”, dice Mariano.



Ellos abrieron el primer bar marplatense que ofrece vino por copa servido ‘on tap’ (de grifo, directo de barril), y hace poco desembarcaron en Buenos Aires con un espacio en pleno Palermo Hollywood: uno de los barrios con más movida en la capital argentina.

Igual que con la del barril

Clarete de Malbec, de Maal Wine; Malbec, de Salentein; Malbec Confiado Ancestral, de Bodega Séptima; Blend de Cabernet-Malbec Apelación, de Terrazas de los Andes; chenin dulce o chardonnay, de Escorihuela Gascón... son solo algunos de los vinos que se ofrecen por estos días en la pizarra de The Wine Bar, de forma similar a una cervecería. Y también así se sirven: la barra cuenta con grifos que sirven los vinos por copa.



“El formato ‘wine on tap’ emplea un barril igual al de la cerveza, que nos los traen las bodegas desde Mendoza”, cuenta Mariano. “Los barriles se ‘pinchan’ de la misma forma que los de cerveza –continúa– y el vino sale por el grifo metálico. También ofrecemos vino por botella y vino servido por dispensadores clásicos, que son los sistemas que mantienen las botellas a temperatura y que sirven el vino directo a la copa”.



¿El precio de una copa de malbec servido ‘on tap’? Menos que una pinta de las cervecerías vecinas: 130 pesos argentinos (unos 7.500 pesos colombianos).



También está la opción de servir el vino de grifo en un ‘wine egg’, obviamente con forma de huevo, que contiene medio litro; o en barriles de dos litros si el grupo es numeroso.

Ofrecemos una carta sencilla, para un paladar simple. Y no la asociamos con el concepto de maridar el vino. Hay tapas de tipo 'street food' para compartir, hay hamburguesas, pizzas, con buenos precios

No apto para puristas

Algo que quizás espante a los puristas del vino, que en Argentina tiene el carácter de ‘bebida nacional’, es que en las pizarras (y la carta) del The Wine Bar palermitano no solo se ofrecen vinos, también cervezas –que también se sirven tiradas– y aperitivos y tragos, como el muy tradicional Fernet con coca. Incluso, sirven ‘sodeado’, que no es ni más ni menos que vino blanco o tinto con soda.



Y, como si esto fuera poco, en este establecimiento cuyo lema es ‘Vino sin tabú’, la propuesta gastronómica no tiene ni por asomo voluntad en enrolarse en el concepto de maridaje. “Ofrecemos una carta sencilla, para un paladar simple –explica Mariano–. Y no la asociamos con el concepto de maridar el vino. Hay tapas de tipo ‘street food’ para compartir, hay hamburguesas, pizzas, con buenos precios, y la idea de que cualquier mortal venga a disfrutar sin prejuicios” de ninguna índole. Como en una cervecería. ¿No será ese en definitiva el secreto del éxito para el vino?



SEBASTIÁN A. RÍOS

LA NACIÓN (Argentina) - GDA

Buenos Aires