Yuting, un joven de China, comparte en sus redes sociales sus travesías por el mundo. A través de videos muestra un poco del atractivo turístico y la gastronomía de distintos países.



Luego de su paso por el Amazonas, el creador de contenido pisó suelo colombiano y se ha deleitado con los paisajes de Medellín, Cartagena, el Eje Cafetero y Bogotá. Precisamente, uno de sus metrajes publicados en la red TikTok bajo el usuario ‘Temple In Space’ suscitó miles de comentarios, pues se grabó comiendo un plato de arroz chino en la capital.

No se ve para nada bien. No puedes llamarlo así y que no se parezca a nada la comida china FACEBOOK

TWITTER

“Aparentemente en Colombia hay una comida a la que llaman arroz chino. Tendré que probarla”, expresó al inició del clip y enfocó con su cámara el establecimiento comercial ‘Chino Paisa’.



Recibió el plato de arroz bastante lleno y, en un comienzo, solo se atrevió a decir: “Ya puedo sentir que va a ser un desastre. Tengo miedo. No se ve para nada bien”.



Continuó moviendo el cubierto tratando de encontrar el momento indicado para llevar a su boca un poco de comida, pero casi no lo logró.

(No deje de leer: El famoso 'vendedor de empanadas' ya creció y ahora es emprendedor).

“Es muy salado y seco”, sentenció. No bastaron más pruebas para lanzar una fuerte crítica a quienes creen que ese plato por llamarse arroz chino puede ser una representación de la gastronomía del país asiático. “Se llama así, pero no tenemos este tipo de arroz en China. No puedes llamarlo así y que no se parezca a nada de la comida china. Ni siquiera un poquito”, comentó.



Concluyó su corta crítica al dejar casi intacta la porción de comida. “Creo que ya terminé”, aseguró.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver esta publicación aquí).

Tengo el derecho a juzgar la autenticidad si esto utiliza el nombre de mi país FACEBOOK

TWITTER

Una vez publicado en video miles de personas hicieron mofa del tema e incluso lo criticaron por no acoplarse a la gastronomía de Colombia. “Me sentí ofendida”, “por favor, respeto”, “¿por qué hay asiáticos que preparan y venden ese arroz?”, “obviamente no es un plato originario de China, es muy colombiano” se lee en los mensajes de TikTok.



Vale decir que, de acuerdo con libros de cocina, en realidad el arroz chino que se conoce en Colombia resulta de una adaptación de platos asiáticos. Ingredientes como camarones, pollo, carne, especias y la salsa negra son las predilectas en nuestro territorio, los cuales difieren de la presentación y la textura que se hace en China.

(Además: Leones en fundación se estarían comiendo a sí mismos por hambre).

Facebook Twitter Linkedin

El arroz tiene distintas preparaciones en China. Foto: iStock

Por el inconformismo de ciertos internautas con su contenido, Yuting contestó a las refutaciones. “Nunca he dicho que ustedes no puedan preparar arroz chino. Pero tengo el derecho a juzgar la autenticidad si esto utiliza el nombre de mi país”, enfatizó.



Eso sí, el video para algunos fue solo un lunar, ya que grabó decenas destacando la cotidianidad de los colombianos. Incluso tuvo tiempo para visitar Leo, el restaurante de Leonor Espinosa, quien es considerada la mejor chef mujer del mundo. Según sus últimas publicaciones, el joven ya salió de Colombia hacia otro destino.

También puede leer:

- Luisito Comunica denuncia a familia que tenía animales silvestres en casa.

- Joven enferma gravemente tras comerse un murciélago por un video de TikTok.

- Jugadora de voleibol gana 50 veces más en Only Fans que en su carrera.

- Matan con un tiro en la cabeza a cazador de cientos de animales salvajes.

Tendencias EL TIEMPO