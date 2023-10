Por su vastedad, riqueza, complejidad e historia, Italia es uno de los mayores y más fantásticos desafíos a los que puede enfrentarse un amante del vino.

Ya lo decía no hace mucho en estas páginas el actual mejor sommelier del mundo, el letón Raimonds Tomsons, cuando interrogado por quien les escribe sobre qué país o región del mundo le gustaría poder estudiar más a fondo, no dudó en responder: “Italia, en general. Porque es muy amplia: tiene tantas regiones y subregiones, tantas variedades de uva, tanta diversidad…”.

En Italia se hace vino de la Lombardía hasta Sicilia, es decir, desde los Alpes hasta rozar el norte de África. En ‘la bota’ prácticamente no hay una región donde no haya viñedos. No en vano los griegos la llamaron Oenotria: tierra de vides.



Italia no solo es el mayor productor mundial de vinos, con más de 50 millones de hectolitros al año, sino que en sus campos hay 540 variedades de vitis vinifera distintas, entre autóctonas e internacionales. Y se elabora vino con al menos 175.



Este país europeo tiene 20 regiones vitivinícolas con 75 DOCG (denominaciones de origen controladas y garantizadas), 333 DOC y 118 IGT (indicaciones geográficas típicas) y 900.000 viñedos registrados.



Y ni hablar de su historia, que es milenaria. Cuatro datos rápidos: la edad de oro del vino romano empezó en el siglo II a. C.; la cosecha del 121 a. C. tuvo una fama legendaria; Plinio el Viejo, que murió en el año 79 d. C., escribió exhaustivamente sobre los primeros grand cru de Roma, destacando vinos como el falerno y el albano, y Chianti Classico es la denominación de origen más antigua del mundo, pues data del año 1716, cuando Cosimo III de Medici, gran duque de Toscana, definió con precisión el área geográfica de producción de los ya muy cotizados Chianti.

Descrito el gran desafío que implica adentrarse en el vino italiano van dos salvavidas. El primero, y esencial, es conseguir un buen mapa de los vinos de Italia. Y el segundo, comprar la guía de vinos italianos Gambero Rosso (119.000 pesos en buscalibre.com). Una joya en la que trabajan 70 personas que para la edición 2023 probaron cerca de 46.000 vinos de toda Italia y seleccionaron 25.421 de 2.626 productores distintos.



Un total de 455 vinos recibieron las cotizadas ‘tres copas rojas’ (Tre Bicchieri), que es como esta biblia del vino italiano distingue a los mejores.

Portada de la edición 2023 de la guía de vinos italianos Gambero Rosso. Foto: Víctor Manuel Vargas Silva. EL TIEMPO.

La guía, que en su edición 2023 tiene 1.064 páginas (versión en inglés, no se edita en nuestra lengua), también indica cuáles son las mejores bodegas de Italia dándoles una estrella roja por cada vino con ‘tres copas rojas’, marca con un asterisco los vinos de mejor relación calidad-precio y trae una escala de precios en euros para que el lector sepa cuánto cuesta esa botella que llamó su atención.



Gambero Rosso (camarón rojo) debe su nombre a la posada donde el Gato y el Zorro llevaron a cenar a Pinocho, el famoso personaje de la obra de Carlo Collodi. Y es que este grupo es una referencia no solo en materia de vinos, sino también en materia de restaurantes. Sus tres tenedores son símbolo de excelencia gastronómica en Italia y fuera de ella, pues reseñan a los mejores restaurantes italianos del mundo. En septiembre visitaron por primera vez Bogotá y, además de hacer una feria con productores de vinos italianos, aprovecharon para conocer restaurantes italianos de la ciudad: Flora, en Chapinero Alto, que obtuvo 'dos tenedores', fue el mejor calificado. ¡Salud por los buenos vinos y la buena mesa de Italia!

