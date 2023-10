Ventaquemada: ¿Qué tiene que saber del festival con la arepa más grande mundo?

Las arepas de Ventaquemada (Boyacá) son un souvenir gastronómico, un bocado obligado en el camino que une a Bogotá con Tunja. Con una masa de maíz molido con queso, algo de dulce y algo de sal se hacen primero bolitas, que después se aplanan y se ponen en una plancha en la que cada una gira mientras va dorándose hasta quedar lista para consumir.

El Festival de la Arepa, en Ventaquemada, tiene un concurso que premia a la arepa multiforme. Foto: Cortesía Festival de la Arepa en Ventaquemada

La tradición es que acompañen una taza de agua de panela con queso o con un tinto. La fama de estas arepas ventaquemenses es tal que el municipio empezó a ser identificado con ellas. La gente viaja a buscarlas y desde hace diez años, la localidad le dedica un fin de semana de fiesta: el Festival de la Arepa de Ventaquemada.



El encuentro llega a su décima edición en el 2023, se realizará este sábado y el domingo 15 de octubre en Ventaquemada. Este año siguen celebrando que el año pasado su famosa tradición consiguió un récord Guinness: el de la arepa más grande del mundo, que midió 7 metros y 4 cm de diámetro.

Desde las 8 a.m. de este sábado el Festival de la Arepa tiene actividades. Comienzan con la actividad: “De Romería, arepas y parranda!, a las 10 a.m., estrenarán su primer Festival Nacional de Danzas en Pareja. Y a la 1 p.m. se abrirán los concursos que exaltan el amasijo ancestral que ha puesto a Ventaquemada en el mapa: premiarán a la arepa innovadora, a la torre más alta de arepas, el de moler maíz y el de la arepa Multiforme.



Posteriormente habrá espectáculos artísticos, con Yo Me Llamo Jessy Uribe o la presentación de Son de la Tribu, grupo parrandero y Carranguero.



En el segundo día, el domingo, la agenda continúa con un ciclopaseo y otras competencias como el concurso desgrane de mazorca y el concurso del Comelón de arepas, además de espectáculos y otras actividades.



La agenda del Festival de la Arepa en Ventaquemada

Sábado 14 de octubre

8 a.m. De romería, arepas y parranda.



9 a.m. El Festival sabe a Música (presentación de la banda infantil Escuela de Formación Nuevo Colón



9:30 a.m. Apertura Oficial X Festival de la Arepa



10 a.m. I Festivald e Danzas en Pareja Danza-Dos, en el parque principal.



12:30. Festival de Bandas Marciales



1 p.m. Concursos (arepa innovadora, Torre más alta de arepas, A moler maíz y Arepa Multiforme)



3 p.m. Presentación de Yo Me Llamo Jessy Uribe



4:30 p.m. Ruana Fashion ‘Tiendas Ada’



5 p.m. Presentación Compañía Folclórica de Aguas Calientes – México



6:30 p.m. Presentación Musical Son de la Tribu – Grupo Parrandero y Carranguero



7:00 p.m. Concierto Musical Agrupación El Club de los Vecinos y DJ en vivo.

Ventaquemada es un municipio famoso por sus arepas. Foto: Cortesía Festival de la Arepa en Ventaquemada

Domingo 15 de octubre

9 a.m. Ciclo paseo Bici-Arepa



9:30 a.m. MasterChef Aida Morales Invitada: Canal RCN Famosos Comiendo Arepa - Julián



Pinilla “El chico de la Ruana



10 a.m. Show Artístico y Cultural Artistas Locales.



11 a.m. Concurso desgrane de Mazorca.



12 m. El Festival de Colores y Sabores Festiarepa



1 p.m. Festi – Bailando – Desfile de Carrozas, Comparsas, Carros Antiguos y clásicos.



3 p.m.Presentación de show artístico y musical con la agrupación Salpicón y el humorista Óscar Iván Castaño.



5 p.m. Concurso Comelón de Arepas.



6 p.m. Cielo de Colores y que Viva el Festival “Video Mapping – Homenaje al X Festival

de la Arepa, Show pirotécnico



7 p.m.Fiesta Musical con orquesta internacional ACapella La Sonora y Dj en Vivo

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET