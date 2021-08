Vacunas a la carta / El Condimentario

Hace un año, las ciudades eran pueblos fantasmas. Los restaurantes estaban cerrados y ver sus sillas amontonadas era un panorama desolador. La situación actual es de otro tenor. Poco a poco, la vida se va ‘normalizando’, incluida la reactivación de la economía.

Para ser honesta, me producen angustia los espacios con muchas personas como mercados, gimnasios, teatros, aviones, centros comerciales, etc. En especial me estresa ir a bares o restaurantes atiborrados de comensales, ya que por definición y por su razón de ser son lugares donde nos quitamos el tapabocas.



(Lea también: #LaPizzaDeLaIndiferencia)

Volver a restaurantes ha sido para mí una experiencia con dos caras. Por un lado, disfruto el plan de salir con amigos y pedir los platos favoritos que no me animo a cocinar en casa. Pero también me deja un sinsabor de preocupación ir a dichos sitios, algunos con poca ventilación y cada vez con más clientes. Todos están, obviamente, sin tapabocas, comiendo, bebiendo, hablando. Mi hipocondría se alborota.



El virus no ha cedido. Cuando se cree que está controlado, una nueva cepa ataca con fuerza y el pánico regresa –antes al hablar de cepas yo pensaba en malbec o merlot, maldito virus–. Cerrar nuevamente el mundo es una decisión que parece remota, mas no imposible. Por esto, en países y ciudades donde han avanzado en los esquemas de vacunación y ya tienen inmunizada a más del 50 por ciento de su población, los gobiernos están creando nuevas medidas para dar carta blanca a la movilidad y asistencia a sitios públicos. Tal es el caso del pasaporte verde, pase sanitario o certificado de vacunación. Nueva York, Italia, Francia y Portugal son algunos de los destinos donde comienza a ser un requisito obligatorio.



(Le puede interesar: Comida chatarra: primer bocado)



¿Y cuál será la decisión en Colombia? Vamos un par de meses de retraso con respecto a esos países en términos de contagio y leyes. Todo indica que ese será el camino por seguir, inclusive ya se habla del tema. Algunos alegan que es discriminatorio y que no se puede imponer, y se remiten al artículo 13 de la Constitución, que dice: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

Pregunto: ¿la salud pública debe estar por encima de las decisiones y creencias particulares? Contesto: sí.



Sería, sin lugar a dudas, una resolución polémica, pero que finalmente busca incentivar la protección de la comunidad. Aquel que no se quiera vacunar está en su derecho, pero debe entender que perderá ciertos privilegios ante la sociedad como, por ejemplo, volver a su restaurante favorito.



En el momento que comencemos a pensar en comunidad lograremos arrebatarle al virus la paz que nos ha quitado. Buen provecho.



(Lea además: Las ollas solidarias)



De postre: pregunta a los gobernantes: entretanto, ¿no creen que deben priorizar y vacunar ya a todos los empleados de la industria gastronómica y bares sin importar la edad?



-MARGARITA BERNAL

Para EL TIEMPO

En Twitter: ​@MargaritaBernal