Una reconfortante sopa verde, muy fácil de hacer

Tras ganar el trofeo de Masterchef Latino el año pasado, a Lauren Arboleda se le abrieron muchas puertas. Marcas estadounidenses la buscaron, sacó en Colombia el libro Recetas del corazón (Intermedio) y su agenda se llenó de compromisos.

Esos compromisos y el deseo de celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos, en febrero, la llevaron a Cali, donde se quedó cuando se inició la cuarentena.



Desde allí, Lauren sigue dándole consejos al público por medio de sus redes sociales.

Su línea es clara: “Desde el proyecto From The Heart (así bautizó su marca), quiero mostrar que la alimentación no solo nos conecta con lo que nos encanta o con los recuerdos de la mamá y la abuela y la comida con la que crecimos, sino que nos proporciona energía y calidad mental”.



Para Arboleda, cocinar es algo que se puede incluir en la rutina diaria, más en estas semanas de estar en casa. “Muchos se han reencontrado con la cocina –asegura–, otros no sabían preparar y descubrieron que podían. Entonces, quiero mostrar que cualquiera puede hacer una comida rica y saludable”.



Esa línea está en su libro, cuyo tono es el de una amiga que comparte su saber culinario, quitándoles tecnicismos a las recetas. También hace énfasis en optimizar no solo el tiempo sino los ingredientes, pues cree en una cocina de cero desperdicios.



“Me inventé esta receta un día que buscaba algo para hacer mi sopa de espárragos, pero un poco más espesa –escribió sobre la preparación que publicamos– (...) vi los garbanzos sobrantes del día anterior y fue el complemento perfecto. Puedes cocinar garbanzos de más y comerlos después con arroz integral, agregarlos a una ensalada fresca o hacer mi deliciosa receta de humus de fríjoles”, sugiere.

Sopa de espárragos con garbanzos

Para 4 personas

Ingredientes:

25 espárragos

o 250 g

1 cebolla mediana picada

1 cebolla puerro

picada

2 dientes de ajo

picados

1 taza de garbanzos cocidos (cocción

en la receta)

1 taza del agua

de los espárragos

o caldo

1 cucharada de mantequilla tipo ghee, regular o

aceite de oliva.

Sal al gusto

Preparación

1. Remoja los garbanzos desde la noche anterior. Ponlos en una olla con nueva agua que los tape. Al hervir, baja a fuego medio, hasta que se cocinen.

2. Pica los espárragos, la cabeza y la parte fibrosa de abajo (el resto del tallo).

3. Agrega las colas fibrosas en una olla con agua (4 tazas) y cocina por 15 minutos (se puede con caldo).

4. En un sartén, saltea con la mantequilla o aceite de oliva la cebolla, el ajo y los puerros por 5 minutos. Agrega los espárragos en pedacitos, incluyendo las cabezas, por 3 minutos (ni uno más).

5. Separa unas cabezas de espárragos, para decorar. Agrega el resto, con la cebolla, el ajo, el puerro, los garbanzos y el caldo, a la licuadora. Licúa hasta que esté cremoso. Agrega sal.

6. Sirve y decora con garbanzos, cabezas de espárragos y aceite de oliva.

LAUREN ARBOLEDA

@FOODFROMTHEHEART



La creadora del proyecto digital Food From the Heart y autora de ‘Recetas del corazón’, Intermedio, 2019, siempre amó la cocina. Sin embargo, recuerda que su papá le decía que ese era más un hobby que una carrera. Ella se inscribió en mercadeo, pero sin dejar de probar recetas, por fortuna.