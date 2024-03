Una guía de restaurantes en la periferia de Bogotá

Hace tiempo que la alta gastronomía dejó de estar confinada a las fronteras urbanas. Cerca de la capital hay una oferta creciente de locales con elevadas propuestas y servicios que vale la pena explorar.

Oriente restaurante - Guatavita Cundinamarca

Mirando sobre el embalse de Tominé se encuentra Oriente, el restaurante de Tomás Rueda, quien fuera propietario y chef, durante casi 18 años, de los restaurantes Donostia y Tábula, pioneros en el tema de la cocina de mercado en Colombia. Tomás, quien se declara un total enamorado de los cerros orientales de la sabana de Bogotá, se dio a la tarea de montar una propuesta en la que solo se trabaja con productos de la región, haciendo mínimas excepciones, como puede ser el caso del vino, que por motivos geoclimáticos no se produce con éxito en el trópico. La cocina es abundante, sabrosa, de cocciones lentas y jugosas. En los acompañamientos reinan las hortalizas sabaneras y los tubérculos, y todo se incorpora con un perfecto uso de los lácteos y las frutas. Para beber hay siempre vino, selección que cambian casi de manera quincenal; cocteles a base de destilados hechos en Colombia, cervezas artesanales y, por supuesto, bebidas sin alcohol para quienes se dan a la tarea de manejar de regreso a Bogotá. Vive lleno, así que se recomienda reservar con varios días de antelación a la visita.



Para más información y reservas, visite en Instagram: @orienterestaurante_

Austin’s Texas BBQ - Vía a Subachoque, Cundinamarca





Este negocio, que podría estar perfectamente ubicado en cualquier lugar en el sur de los Estados Unidos, es una versión muy bien lograda de las barbacoas sureñas. Mesas grandes al aire libre y un menú que incluye bandejas con un poquito de todo a un precio fijo y para un cierto número de personas lo convierten en el plan dominical perfecto para familias y grupos de amigos. Entre las especialidades, casi todas preparadas en un horno ahumador importado de Texas, se lleva todas las miradas el brisket, un corte del pecho de la res que se cuece lentamente por casi once horas, resultando en una carne muy tierna y jugosa, llena de sabor. Las costillas de cerdo y sus insuperables chicharrones alcanzan también un lugar en el podio. Queda ubicado en el kilómetro 5,7 vía Puente Piedra y atienden según orden de llegada. Se recomienda llegar temprano.



Para más información visite en Instagram: @austinstexas_bbq.

Chamán . Tabio, Cundinamarca

A pocas cuadras de Mirris y también muy cerca de la plaza de Tabio, el mismo grupo gestor abrió este restaurante de cocina de terruño, como ellos la definen, inspirada en la biodiversidad del altiplano cundiboyacense. En Chamán, la gastronomía es más moderna; la expresión local está puesta en escena con técnicas de la cocina internacional y con el toque que le dan sus chefs, Felipe Arizabaleta y Juan Carlos Reyes, quienes han trabajado en restaurantes de alta gastronomía en Colombia y en el exterior. Es sin duda una alternativa campestre con un toque más sofisticado. La gallina es desmenuzada sobre un nido de hojas verdes; el refajo tiene abundantes hojas de hierbabuena; los cubios son servidos con una salsa blanca de escuela francesa y la posta de res, con alubias blancas como en Castilla y León.



Para más información y reservas visite en Instagram: @chamanrest.

Mirris, Tabio, Cundinamarca

Ubicado a media cuadra de la plaza central de Tabio, Mirris es un tradicional restaurante fundado por una de las propietarias de San Alejo en Cajicá. En el 2020, en medio de todo lo que estaba sucediendo ese año en torno a la pandemia y con ganas de retirarse, lo puso en venta. Felipe Arizabaleta y su esposa, Emilia Castellanos, restauranteros bogotanos, quienes estaban viviendo cerca de Tabio por esos días, se enteraron y le hicieron una oferta: lo compraban, pero solo si ella permanecía en la sociedad. Llegaron a un acuerdo, cerraron negocio, invitaron a otros dos chefs a unirse al proyecto y ya van para dos años atendiendo comensales locales o que los visitan desde Bogotá. La propuesta gira en torno a la comida típica colombiana servida en un ambiente mágico, decorado como si fuera la casa de Mirris y a precios supremamente amables con el bolsillo. Dentro de la casa hay también una sucursal de la librería El Matorral, para los amantes de la literatura.



Para más información y reservas visite en Instagram: @mirris_restaurante.

La Masía, Anapoima, Cundinamarca

Este sitio no es un restaurante como tal, es un hotel boutique en Anapoima en el que sirven una de las mejores paellas del país. Está ubicado en la vereda Las Mercedes, a pocas cuadras del Club Campestre y muy cerca de la carretera principal. Es un lugar pequeño y sencillo, con buen gusto y excelente servicio. El dueño es español y así mismo la gastronomía que ofrecen. Aparte de la paella, hay otros platos que también les quedan muy bien, como la tortilla española, las patatas bravas, los huevos rotos con chistorras o el pulpo a la plancha. En cuanto a las bebidas, el servicio de bar es completo con una buena selección de vinos, cervezas y destilados. Hay menú especial para niños y la temperatura es muy agradable ya que el comedor es al aire libre, debajo de una fresca maloca.



Para más información visite en Instagram: @la_masia_hotel_boutique.

Mestizo, Mesitas del Colegio, Cundinamarca

Este restaurante no necesita presentación ya que desde su fundación ha sido supremamente exitoso y reconocido no solo en Colombia, sino también por fuera. La razón, Jennifer Rodríguez, su maravillosa chef y propietaria y quien se dio a la tarea de sacar a Mesitas del Colegio y su territorio del anonimato de la alta gastronomía nacional. Jennifer ha creado un espacio muy especial en el primer piso de Mulato, un hotel boutique en el corazón de Mesitas, propiedad de su padre, en el que por las mañanas venden una gran variedad de panes de masa madre hechos por ellos mismos, mientras que al mediodía le dan vida a su cocina de origen. Para almorzar hay platos realmente excepcionales, como la arepa frita con morcilla y picadillo de poleo y manzana; las migajas de plátano con chicharrón y ají de huevo o el arroz con pollo campesino guisado. En cuanto a las bebidas, no se quedan atrás; sirven, por ejemplo, una horchata con copos de guanábana y canela o una limonada de pepino y sábila, muy refrescantes y que van de maravilla con la gastronomía del lugar.

Para más información y reservas visite en Instagram: @mestizo_mesitasdelcolegio.

MICHELLE MORALES

Sommelier y consultora de restaurantes

Para EL TIEMPO