Una vuelta por el mundo del vino en cifras / Una copa

La colección de ‘verdades asumidas’ que se vienen al piso revisando las cifras globales del vino no es pequeña. Hoy lo veremos en un sobrevuelo por el más reciente informe de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), presentado en abril y elaborado con datos del 2019… Sí, antes de que estallara la pandemia del covid-19

Por ejemplo, ¿cuál imaginan que es el país con mayor consumo per cápita anual? Lo obvio es pensar que está entre Italia, Francia o España, que hacen el 47,4 % del vino del planeta. Pero no, no es ninguno de los tres: es Portugal, con 56,4 litros per cápita (en Colombia no superamos el litro). Y ya sé que habrán leído por ahí que el mayor consumo lo tiene El Vaticano, pero es un microestado y, además, medios italianos, como La Stampa, han explicado que los menores impuestos allí inflan la cifra de consumo, pues mucho comprador viene de los extramuros de la Santa Sede.

Consumo de vino en millones de hectolitros y en litros per capita en un año (2019). Foto: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)

Solo seis países se toman más de la mitad de todo el vino que se consume cada año en el mundo: el 53,5 %, para ser exactos. Y su líder tampoco está en el imaginario colectivo: es Estados Unidos. FACEBOOK

TWITTER

También resulta impresionante saber que solo seis países se toman más de la mitad de todo el vino que se consume cada año en el mundo: el 53,5 %, para ser exactos. Y su líder tampoco está en el imaginario colectivo: es Estados Unidos, con el 13,5 % del total (33 millones de hectolitros anuales), seguido por Francia (11 %), Italia (9 %), Alemania (8 %), China (7 %) y el Reino Unido (5 %).



Se suele pensar que el Reino Unido es el principal importador del mundo, pero no es así, es Alemania, con 14,6 millones de hectolitros; aunque en valor, el país que más gasta comprando vinos foráneos es Estados Unidos. Y si bien solemos pensar que chinos y japoneses invierten mucho dinero en compra de vinos, ninguno de los tres países que pagan el 39 % de la factura global anual de importaciones de vino es asiático: son, en su orden, Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania.

Tres países que pagan el 39 %

de la factura global anual de importaciones de vino y no, ninguno de ellos es asiático. FACEBOOK

TWITTER

Casi todos sabemos que España tiene la extensión de viñedos más grande del mundo, con casi un millón de hectáreas. Lo que pocos saben es que el segundo lugar lo ocupa China, que desplazó a Francia hace ya varios años, y que en el quinto lugar, superando a Estados Unidos, Chile, Argentina y Portugal, está Turquía.



Tampoco se tiene mucha conciencia de que el cuarto mayor exportador mundial en volumen (litros) es un país latinoamericano: Chile, que en el 2019 superó a Australia, y que además es el quinto exportador en valor, por encima de Estados Unidos, Nueva Zelanda y otros. Dos datos complementarios: 4 de cada 10 botellas que se beben en el mundo han cruzado al menos una frontera. Y nadie ha podido destronar a Francia como el país que mejor vende sus vinos fuera de su territorio en términos de valor.



Será interesante –y esto es un compromiso– ver las cifras del 2020. Las exportaciones de vino venían creciendo en valor de forma ininterrumpida desde el 2010, pero el covid-19 pegó fuerte, por el cierre de restaurantes y bares. Y aunque el comercio digital se ha fortalecido en todo el mundo, está claro que el consumo doméstico no será suficiente. En la Unión Europea –donde se ‘descorcha’ el 53 % de todo el vino que se bebe el mundo– se calcula que el consumo caería un 8 % y las exportaciones, un 14 %. Ya veremos cómo termina esta película. Lo claro es que una bebida que lleva con nosotros más de 7.000 años no desaparecerá por esta pandemia. ¡Salud!



Víctor Manuel Vargas Silva

Editor de la Edición Domingo de EL TIEMPO.

En instagram: @vicvar2



Le puede interesar leer: Siete mitos sobre el vino que debería sacarse de la cabeza