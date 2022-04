En el ya lejano 2018, el bartender paisa Juan David Zapata representó a Colombia en la final del World Class Competition en Berlín. Entonces ya soñaba con que una receta suya, producto de sus conocimientos en mixología, pudiera llegar a paladares de todo el mundo, aun sin que él estuviera presente preparándolos.

Para entonces ya trabajaba en su marca, Juniper Drinks, fundada hace 8 años, en Medellín, con la que recientemente materializó una línea de cocteles embotellados, ahora premiada en un concurso internacional de prestigio como el San Francisco World Spirits Competition.



Zapata no fue el primero en tener esa idea. Los cocteles embotellados o en lata venían siendo una creciente tendencia global antes de la pandemia. Pero sí creía en que Colombia podía producir productos de alta gama para coctelería.

Juniper Drinks empezó por las aguas tónicas prémium. Su trabajo fue posicionarlas como uno de los mezcladores para coctelería de lujo en el país. Pero no se quedó en esta línea. Su idea era seguir desarrollando bebidas, probó con sodas naturales bajas en calorías y en algún momento llegó a la idea de los cocteles clásicos embotellados, como el gin-tonic o el moscow mule.



Comprar cocteles en este formato no era algo muy común, aunque la tendencia crecía. Marcas famosas de tragos de alta gama empezaban a sacar sus propias mezclas listas para servir en momentos distintos a los del bar. Pero la pandemia aceleró todo el proceso.

No se podía salir, no había bares abiertos. Y por más que se tuvieran conocimientos en coctelería, de pronto en las casas en cuarentena no estaban a la mano todas las herramientas para conseguir el sabor óptimo que los amantes de estas bebidas extrañaban.



En todo el mundo, los restaurantes y bares se las ingeniaban para sobrevivir llevando a las casas sus mezclas, una estrategia de carácter provisional. Pero Zapata desarrolló su línea de cocteles embotellados pensada a largo plazo.

El gin tonic de Juniper, ganador de doble oro en el San Francisco Spirits Competition. Foto: Cortesía Juniper Drinks

“Dijimos: ‘vamos a hacer los primeros cocteles embotellados de Colombia’ –dice ahora que tres de sus productos ganaron medallas–. Quería que su sabor fuera igual al que se consigue en un bar, aunque te lo tomaras en casa. Tardamos ocho meses en desarrollar las recetas”.



Parte de esos ocho meses de trabajo en busca de la receta consistieron en pruebas a ciegas. Tenía que llegar a una fórmula de un gin-tonic que al salir de la botella tuviera la frescura y el sabor exactos al de uno recién hecho por un bartender experto como él. Así lo hizo con tres cocteles clásicos: el gin-tonic, el moscow mule y el paloma.

Buscaba que los ingredientes, además de sus propias aguas tónicas, fueran tragos de reconocida calidad. Una alianza con la multinacional de bebidas espirituosas Diageo puso a la mano destilados clásicos para completar sus recetas.

“Con Diageo podíamos usar vodka Smirnoff para el moscow mule –explica Zapata–. De hecho, este coctel nació en San Francisco, en los años 40, con esta marca de vodka”.



El moscow mule recibió la medalla de bronce. Pero el gin-tonic representó un reto más grande y obtuvo mejor calificación: “Era más difícil –cuenta Zapata– porque ya varias marcas de ginebra, entre estas Bombay, Tanqueray y Beefeater ya habían sacado su línea de gin-tonic en lata o en vidrio. Aun así, lanzamos nuestra receta con Tanqueray London. Con este ganamos la medalla de doble oro. Quiere decir que los jueces lo consideraron mejor que los otros gin-tonics de las marcas que fabrican las ginebras. Y ganamos, desde Colombia, a productos de países donde nació la ginebra”.

Y consiguió una tercera medalla en San Francisco con uno de sus hard seltzers, bebidas ligeras parecidas a la soda de frutas, con un 5 por ciento de alcohol. “En esta categoría, Juniper ganó con su sabor de açai, inspirado en la fruta amazónica, una medalla de plata”.



No es casual que usara una fruta amazónica entre sus sabores. Zapata ha estado explorando la selva para estas y otras preparaciones, incluida la recientemente lanzada ginebra Selva, estilo London Dry, que apenas empieza a despertar curiosidad en el mercado.



“Selva nació después de los cocteles –explica–. Por eso la usamos en el gin-tonic. Además, queríamos recetas clásicas y por eso usamos una ginebra histórica”.

Ya de vuelta a la normalidad y a la experiencia en el bar, Zapata piensa que sus cocteles en botella premiados tienen espacio para un largo recorrido: “Un coctel hecho en el bar y uno embotellado tienen ocasiones de consumo diferentes –dice–. Es diferente pedirlo en un bar que cuando estás en la finca, la piscina o la playa y se te antoja un mojito y no tienes cerca un bartender”.



Un coctel embotellado puede mantener “las burbujas perfectas”, pero la mezcla difiere en proporciones con uno preparado al momento. “Al formular una receta para embotellar, se debe tener en cuenta que la gente puede querer tomárselo con hielo o sin él. Y tiene que ser delicioso en ambos casos. Es difícil conseguir ese equilibrio y conservar la frescura. Por eso tardamos ocho meses en sacarlos. Me decía: el día en que logre que me sepa a rico tanto tomándolo de la botella como con hielo, sin que cambie el sabor abruptamente, la receta está completa”.

Aguardientes colombianos también fueron premiados

Aguardiente Júbilo Foto: Cortesía Júbilo

En busca de llevar el aguardiente a escenarios de alta gama, Júbilo -iniciativa del Pibe Valderrama y Édgar Rentería-, con recetas diseñadas por el sommelier Rafael Arango, tiene tres referencias de aguardiente.



En todas se buscó un líquido más elegante de sabor más internacional, suavizando las notas de anís. Su referencia Júbilo tradicional, alcanzó la medalla de plata, en la prestigiosa competencia estadounidense.



(En contexto: Júbilo, un aguardiente que desafía nuestra idea del aguardiente).

Desquite, artesanal de Cundinamarca

Desquite, aguardiente premium colombiano. Foto: Cortesía Desquite

El aguardiente artesanal colombiano Desquite obtuvo la medalla de plata en la categoría de guaros y aguardientes.



De este producto, el jurado destacó su “esmero, delicadeza y complejidad”. Es embotellado en San Francisco de Sales, municipio de Cundinamarca, hecho por manos campesinas. Usa mieles vírgenes de caña de azúcar orgánica, agua de nacimiento y anís natural.

Mil Demonios

Aguardiente Mil Demonios. Foto: Cortesía Mil Demonios

Este aguardiente colombiano se destila y filtra tres veces, en vez de notas de anís, lleva hinojo y toda su creación, desde su nombre, se inspira en la historia de los primeros aguardientes que se hicieron en el país. En tres ocasiones ha ganado medallas en el San Francisco World Spirits: una de plata en el 2018, oro en el 2021 y nuevamente plata en el 2022.

(Puede saber más de este aguardiente en este artículo de cuando Mil Demonios ganó la medalla de oro en el 2021).

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

