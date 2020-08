Recetas en 'costeñol' de Luifer Cuello y la sazón pacífica de Juvenal

La cocina es una de las formas de expresión más democráticas de la humanidad. No es necesario ser un chef consagrado para preparar un buen plato. Los fogones son el nuevo escenario de Luifer Cuello y ‘Juvenal’ Valencia.



Cuello se ha convertido en un cocinero de platos cotidianos costeños que enseña a preparar desde su Instagram. Por su parte, Valencia, ha creado Molienda, una empresa de cocina que tiene como objetivo transmitir la cultura del Pacífico. Estas son sus historias.

Las recetas en 'costeñol' del cantante vallenato Luifer Cuello

En la cocina del cantante vallenato Luifer Cuello, vista desde su Instagram (@uffquedelicia), no se echan pizcas sino “cachetaditas” de sal, de queso o de cualquier ingrediente.



Tampoco condimenta una mezcla: “Échale los coloretes”, dice mientras sus breves videos muestran cómo vierte especias en la olla. Si se trata de desmenuzar el pollo, su voz, en un acento muy vallenato, anuncia: “¡Empieza la desmechadera!, desgréñala (la pechuga) y zúmbala en la sopa de una vez (...), y ahora usas el poder de la cuarentena: la paciencia”.

Cuello atrae por su manera de narrar las recetas, algunas muy criollas, desde el chivo hasta el hígado encebollado, un “pollo esmechao, primo de la carne esmechá” y una torta de plátano que se debe “espachurrar bien”, con cebolla y una “plomera” de quesos (mozzarella, cheddar y costeño) como ingredientes.



Antes de cuarentena, la faceta culinaria de Cuello –pionero de la nueva ola vallenata– estaba oculta. Sus recetas tienen hoy más de 98.000 seguidores.

“Buscaba qué hacer además de conciertos virtuales y parrandas por Zoom –dice el artista–. Busco divertir a esas personas que pasan momentos difíciles. He creado una página que ha alegrado corazones, y eso me tiene contento”.



El Luifer de las recetas del comienzo usa un acento más neutro. El de ahora es un derroche de dichos y marcado acento de su tierra. “Mezclé cocina, música y humor, y se volvió viral porque cuento las recetas en ‘costeñol’. La gente ha aprendido a hablarlo”.

Cuello cocina lo que aprendió de su mamá. “La veía cocinar y yo lo hacía en casa. En La Guajira, el chivo lo guisan o lo asan y lo hacen friche, pero yo cojo un pedazo, lo meto al horno y digo: ‘El chivo no es que no más se guisa, no señor, yo lo hago al horno’, y queda bacano”.

A veces canta en los videos y saca el humor que usa desde niño en las parrandas. “Siempre me ha gustado sacarles una sonrisa a los demás”, dice. Y lo hace mientras comparte formas de hacer guisos, recetas con air fryer, ajís y vinagres caseros.



“A veces hacemos videos con lo que se atraviesa en la nevera: veo un queso, un jamón y un pollo, y digo: ‘Voy a hacer esa vaina’. En ‘costeñol’ le digo a la gente: “Recoge toda esa chicotera que tengas y se la zampamos a la pasta”. El lenguaje hace que la gente se concentre más y se enamore más de la comida. Algunos me mandan videos. Otros dicen: ‘Eso no se hace así’, pero yo lo hago a mi manera. Por eso, a veces digo: ‘Échale lo que te encaje la gana, si es pa’ ti. A la torta le echo cebolla y bocadillo, pero si tú quieres, échale leche condensada, que te lo vas a encajar eres tú”.

La sazón del Pacífico del actor y bailarín Julio 'Juvenal' Valencia

Una de las especialidades de Juvenal Valencia en Molienda es la langosta. Hace poco fue a Cali a cocinarla para una familia. Foto: Cortesía: Juvenal Valencia

Julio Valencia, nacido en Buenaventura y conocido en el medio como Juvenal, tiene una carrera como actor y bailarín que le ha valido papeles en películas como Somos calentura, además de La sangre y la lluvia y El páramo. En televisión ha participado en A mano limpia, La esclava blanca y Pambelé.

Concentrado en su carrera, tenía poco tiempo para cocinar, pero sí había observado a su madre y venía aplazando el proyecto de ofrecer en Bogotá las bebidas tradicionales del Pacífico: desde el jugo de caña hasta las derivadas del famoso viche de esa región.

“A los artistas, la cuarentena nos dejó de brazos cruzados, así que activé Molienda”; dice de la empresa que tenía pendiente, para la que solo tenía en la casa un trapiche manual, para hacer jugo de caña.

Molienda, en redes @Molienda2020, empezó con ese jugo. Después incorporó crema de viche, arrechón, pipilongo y el vino de borojó a su carta. Pronto llegó la hora de meterle comida del Pacífico. Valencia empezó a hacer encocados. “El más típico es el de piangua. Pero hacemos de cangrejo y de jaiba. Después vino la langosta y metimos paellas –estas sí españolas– y pescados fritos y sudados. Los hacíamos para los fines de semana. Primero fueron para recoger; después, domicilios, y desde hace mes y medio va a cocinar a las casas.

'Juvenal', como le dicen a este actor y coreógrafo, empezó con bebidas del Pacífico y después creó una carta de comidas. Foto: Cortesía: Juvenal Valencia

“Un amigo que se reúne con sus panas en su casa, por la circunvalar, dijo que quería probar la piangua, que cuánto le cobraba por ir a cocinar allá –relata–. Y así empezamos. Servimos en recipiente de coco para grupos de 5 a 7 personas. Les hemos preparado langosta, pescado, y sale mucho el cangrejo porque no se ve seguido en Bogotá”.

Ahora no solo está Valencia cocinando. Va con un asistente (que a la vez es bailarín) y un marimbero, que va tocando su música mientras se preparan los alimentos. A veces bailan en lo que se ha convertido en una “tarde del Pacífico”. La comida va con las bebidas tradicionales. “Como el viche es afrodisíaco, los dejo listos pa’ que se diviertan”, dice.

El actor dice que antes de sacar los platos, se asesoró de su madre y de su hermana, que es chef. “Antes de ofrecer la langosta, la preparé muchas veces. Solo cuando me aseguro de que está brutal, lo pongo en la carta”.



Más difícil fue adecuar los platos, que llevan muchos guisos, al domicilio. Ahora, después de afinar ese aspecto, Valencia dejó de recibir observaciones como: “Delicioso, pero llegó revuelto”, y espera continuar.

“No había cocinado antes por mi carrera. Pensaba en hacer una sola cosa bien y ha hacía dos: baile y actuación. Pero cuando llega la necesidad, se da uno cuenta de lo que es capaz”, concluye.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN CULTURA