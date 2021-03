¡Un brindis por San Patricio! Hoy es el día del santo de la cerveza

Un trébol era el ejemplo perfecto con el que San Patricio, patrono de Irlanda, explicaba la santísima trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, a los irlandeses que evangelizaba en el siglo V d. C.



Con los siglos, la fiesta dedicada a este santo católico, patrono de Irlanda, ha trascendido lo religioso y sus símbolos como el trébol, el color verde y la fiesta del 17 de marzo han llegado a celebrarse en todo el mundo.

Una de las celebraciones más famosas del Día de San Patricio es el desfile que se realiza en Nueva York y que pasa por la famosa catedral que lleva el nombre del santo y que comenzó a hacerse por iniciativa de los estadounidenses de origen irlandés.

En décadas más recientes, el día de San Patricio se convirtió también en una fiesta cervecera, un día importante para bares y pubs del mundo. Y los colombianos también lo hemos adorado y celebrado.

En décadas recientes, en Colombia "no había una tradición fuerte acerca de San Patricio”, cuenta Alejandro Manotas, fundador de la cervecería Mela’s y del bar del mismo nombre, que hasta antes de la pandemia tenía el Día de San Patricio como una de las fechas importantes para su negocio.

“Gracias a nuestros amigos del Irish Pub, que también tienen la cerveza La Pola del Pub, que por su relación con la cultura irlandesa empezó fuertemente con esta celebración -añade Manotas-. Era una fiesta que duraba hasta tres días en sus puntos de venta. Vendían cervezas, vestían de verde, había premios, rifas, música irlandesa todo el tiempo, se pintaban las caras. Eso lo fuimos adaptando los demás cerveceros. El eje era sacar una cerveza especial de color verde, a veces con colorante; otros se atreven a hacer cervezas con algas que la tiñen”.

¿Cómo llegó la cerveza a San Patricio?

Daniel Lozano, presidente de Colcas, Colectivo Colombiano de Cervecerías Artesanales, dice que la relación con la cerveza es más difusa que las demás tradiciones asociadas a San Patricio. “A principios del siglo pasado, probablemente algún irlandés residente en Nueva York empezó a desarrollar una cerveza verde para esta fecha -relata-. Al comienzo se teñía la cerveza con componentes tóxicos, después fueron usando colorantes. Hoy, San Patricio también es sinónimo de cerveza”.



Lozano apunta que además existe un debate entre cerveceros artesanales sobre el tema de la cerveza verde. “Algunos dicen que es ensuciar la cerveza -explica-, porque se le agrega algo que apenas da un efecto estético y que no tiene que ver o no genera ninguna sensación organoléptica y solo obedece al mercado. Otros, dicen que es la manera de conectar con una tradición relacionada con la cerveza que permite que más personas se acerquen a nuestro mundo”.



Por eso, hay cervecerías que anuncian: “Sin cerveza verde no hay St. Patrick’s Day”. Pero realmente, no importa si es otro tipo de cerveza. La gran mayoría de amantes de esta bebida se vuelcan hacia cervezas de origen irlandés, como la emblemática Guinness.

San Patricio en tiempos de pandemia

Como se dijo, antes de pandemia, la celebración en establecimientos nocturnos colombianos iba haciéndose cada vez más importante. Pero, según cuenta Manotas, el año pasado no se pudo hacer nada porque coincidió con el los primeros días de la cuarentena estricta.



Y en este 2021, se está recordando el día y promoviendo el consumo de cerveza desde las casas, en vista de que los bares continúan cerrados. “Se están moviendo regalitos a domicilio, se sacan cervezas de edición especial. Sé que el Irish Pub tiene promociones en redes sociales. Nosotros en el bar (Mela’s) también tenemos descuentos, pero todavía no podemos hacer actividades como antes”.

Por su parte, Berny Silberwasser, del Irish Pub, indica: “Celebración como tal no estamos haciendo, por obvias razones. Pero sí se están decorando los pubs y tambíen hicimos una cerveza especial para conmemorar el día, una estilo irish red, que se llama Oleary, que fue el edecán irlandés de Bolívar durante la campaña libertadora”.



“Lo primero es llamar a la moderación -indica por su parte, Lozano-, sobre todo para los que somos cerveceros y empresarios. No debemos dejarnos llevar por este tipo de fechas de alto consumo para ir en contra de los protocolos. Hay que recordar que los bares no están permitidos, solo restaurantes y gastrobares en donde el alcohol sea acompañamiento de la comida. No podemos bajar la guardia en este momento y los establecimientos no podemos dar razones para un nuevo cierre por aprovechar esta fecha”.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET