Un ‘bowl’ con acento colombiano

Si los restaurantes –como lo decía en una columna reciente– se sienten obligados a ofrecer los llamados bowls, el gran reto es proponer opciones que tengan relación con la identidad de su carta, que se salgan de lo trillado en la materia y que logren mezclas atractivas y en las cuales los ingredientes, al sumarse, no desentonen.

Aunque los bowls –término que significa tazón, en inglés– suelen encajar en dos estilos, el de la comida sana y el de la cocina oriental, en realidad nadie ha dicho que estos sean mandamientos inviolables. Más bien, puntos de partida para construir nuevas propuestas.



Encontré recientemente un bowl que me fascinó y que me parece que responde muy bien a esta idea de salirse de las ataduras de una gastronomía que debe estar en permanente exploración.



Curiosamente, se encuentra en el capítulo de huevos de un restaurante que es más café que restaurante y cuyos desayunos han ido ganando fama.



El plato al que me refiero se llama bowl cartagenero, y el restaurante que lo ofrece es Monstruo, en la calle 85 entre la carrera 15 y la autopista Norte, en Bogotá.



No tiene de base arroz de sushi, quinua ni fideos de arroz, como casi todos, sino arroz con coco, que es una de las maravillas de la cocina del Caribe.



Y lleva plátano maduro –un gusto que los niños se llevan para la edad adulta–, huevos poché, tocineta, suero costeño –uno de los aderezos más maravillosos que ha dado esta tierra–, queso campesino y cilantro.



Sin duda, un plato muy colombiano. ¡Y muy bien logrado!



No deja de ser un bowl, entre otras razones, porque viene servido en un tazón. Y conserva la idea de mezclar muchos ingredientes y de ofrecer variedad de texturas.



El bowl cartagenero se suma a una atractiva carta de huevos –entre ellos, los que van al horno en un croissant con quesos, pesto, rúgula y tomates cherri–, a una tentadora colección de amasijos y tortas, y a una serie de pizzas que uno ve armar y hornear.

Con su ambiente informal y su puesta en escena con acento neoyorquino, Monstruo se ha convertido en un café que muchos eligen para ir a conversar sin prisa, para trabajar al amparo de un buen café o para planear viajes y negocios.



Monstruo, carrera 18 n.° 84-84, Bogotá. Teléfono: 311-2615249.



