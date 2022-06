Cuando lo vi no lo podía creer. Y tras confirmar que no se tratara de un error o una mala lectura mía de las condiciones de compra y entrega, me tiré de cabeza.

Llevaba bastante tiempo tratando de conseguir la edición más reciente en español, la octava, y el precio que encontré era increíble. El mismo que en una librería de Madrid, pero puesto en la puerta de mi casa en Bogotá. Porque hay que decir que estas son cosas que uno no le pide a un amigo, salvo que quiera perder la amistad, pues hablamos de un ‘encarguito’ de más de 416 páginas y 2,2 kilos de peso. Una incomodidad en cualquier maleta. Y claro que lo busqué en Amazon, pero la traída salía más cara que el libro, tanto por el origen como por el peso.

De lo que hablo es del famoso Atlas mundial del vino, de Hugh Johnson y Jancis Robinson (versión actualizada en 2019 y publicada en nuestra lengua en el 2021): un texto que para muchos expertos es la ‘biblia’ del vino.

Y no les cuento esto por lo contento que estoy de que me llegue en cosa de dos o tres días más y que me haya costado menos de 200.000 pesos, sino porque se me ocurre, ahora que se acerca el Día del Padre, que si el suyo es ‘uno de los nuestros’, de esos que compran, guardan y descorchan con mimo y emoción sus botellas, no hay duda de que quedará encantado si le regala un buen libro sobre vinos.

Con el Atlas mundial del vino va a quedar muy bien y dejo constancia –por si algún gerente de ventas o de mercadeo se pone ‘creativo’– de que, al escribir estas líneas, el viernes, estaba en 199.889 pesos en Buscalibre.com.



Pero esta, desde luego, no es la única opción. Este año se lanzó la esperada versión en español de Wine Folly: Edición Magnum, la guía maestra: una gran obra de Madeline Puckette y Justin Hammack, creadores del portal winefolly.com. Un libro que con gráficos, mapas y esquemas muy agradables y pedagógicos explica el mundo del vino, y su degustación y manejo, con una sencillez y claridad admirables. Es un placer recorrer sus 320 páginas y en Buscalibre.com se lo traen por 150.375 pesos.

Una tercera opción, más sencilla pero no por ello menos interesante, es Experto en vinos en 24 horas, un texto de 160 páginas escrito por la famosa Jancis Robinson, master of wine, crítica de vinos y columnista del Financial Times, que en esta obra comparte toda su vasta experiencia con ingenio y sencillez, para hacer accesible el mundo del vino a todos los públicos. El precio: 101.759 pesos, en el ya citado portal.



Ahora, lo del Día del Padre es la excusa. No dejaría de tener ninguno de estos tres libros en mi biblioteca.



Como ya hemos comentado en esta columna, estudiar es un requisito ineludible para cualquier amante del vino, porque en últimas no solo podrá apreciar mejor lo que deguste, sino que ‘saber’ aumentará sustantivamente su capacidad de disfrute del vino. ¡Salud!

