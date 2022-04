Dice Giraldo Mituoka Kagana que la verdadera fábrica del ron es el barril. El maestro ronero cubano de ascendencia japonesa lo comprueba a diario con su trabajo, al cuidado de los rones que atesora en los barriles del espacio reducido de Casa Santana, en Barranquilla. Suya es la receta con la que La Hechicera, la marca prémium de esta productora, ha llegado a cerca de veintidós países.

La Hechicera irrumpió en el 2012 en un mundo dominado por rones centenarios. Fue una curiosidad porque, aunque se lanzó primero en Londres, hablaba de Barranquilla como su tierra y no había rones con ese origen en los bares del mundo.



A lo largo de esta década, además de cosechar premios y de mostrarle al público colombiano que el país lo tiene todo para producir espirituosos de alta gama, la marca empezó a experimentar con nuevas fórmulas. Todo bajo la supervisión de Mituoka, que llegó desde Cuba para hacer un intercambio de conocimiento y terminó por quedarse, siendo el padre de la receta original y de las Sesiones Experimentales n.º 1 y n.º 2, sus referencias más recientes.

El sabor del ron La Hechicera Reserva Familiar es seco, amaderado, tiene notas a café, tabaco, algo de vainilla y cacao, con algo de picor pero agradable en boca. Foto: Miguel Salgado

Una visita a la fábrica de ron La Hechicera rompe con la idea establecida de grandes bodegas que conviven con el paisaje de extensas y verdes plantaciones de caña. Su centro de operaciones está en medio de la ciudad y lo rodean otras bodegas y edificaciones correspondientes a la zona franca de la capital del Atlántico.



"Estamos en el corazón de Barranquilla. A la vez, estamos fuera de Colombia. Es una zona franca, fuera de la territorial del país —explica Miguel Riascos, fundador y presidente de Casa Santana—. Esto no tendría relevancia, salvo porque en Colombia la producción de licores por encima de 15 grados de alcohol es monopolio del Estado. Una empresa privada no puede producir ron en Colombia, necesitaría permisos especiales, que no son fáciles, o importar el producto desde Barranquilla al territorio aduanero convencional de Colombia”.

Casa Santana adoptó la segunda vía mucho antes de que ron La Hechicera viera la luz. “La ronera existe desde 1994 —explica Riascos—. Nació por un acuerdo de intercambio tecnológico entre la familia Riascos y el Gobierno cubano. El acuerdo duró 10 años y nos quedaron muchas lecciones sobre cómo producir ron de buena calidad. También se quedó Mituoka, nuestro 'senséi del ron’. Con él venimos creando nuestro propio estilo”.



Así como el ron espera con paciencia en el barril para adquirir sus características finales, para llegar a La Hechicera esperaron años. Casa Santana comenzó produciendo rones jóvenes para vender a granel o en gran cantidad para que terceros las embotellaran bajo sus marcas. Después vino la idea de lanzar un producto propio. “Una reserva que solo se destina a La Hechicera”, enfatiza Riascos.

Por su tamaño es y seguirá siendo una ronera artesanal. Desde que se integró a Pernod Ricard, el año pasado, es la única de este tipo en el portafolio de la multinacional, pues la otra marca de ron es la gigante Havana Club. “Una zona franca es un espacio limitado. Hemos tenido que crear una ronera miniatura y hacer el mejor uso del espacio”, añade.



Casa Santana ha sabido aprovechar su espacio, con sus barriles dispuestos en varios niveles desde el piso hasta el techo y un pequeño espacio para oficinas y laboratorio. Hasta le alcanzó para guardar unos barriles de moscatel que recibió como un intercambio con otra empresa sin un objetivo claro y que terminarían por ser la matriz de su Edición Experimental n.º 1.

El punto de partida está en la caña de azúcar. El ron se hace a partir de subproductos de la misma: se puede hacer de miel de caña, como en Guatemala (un ejemplo es Zacapa), o se puede hacer con la melaza. Cualquiera de estas tiene que pasar por una destilación, lo que da una tafia o líquido listo para añejarse en barriles.



La Hechicera parte de melazas y del segundo de estos métodos. “Nuestro proceso es sencillo: del barril a la botella, sin ningún aditivo. Nada distinto a un destilado de caña que pasa tiempo dentro de un barril de roble blanco americano, en el microclima de Barranquilla”.

En Casa Santana se guardan rones de diferentes edades. El más viejo tiene alrededor de 26 años. Para llegar a La Hechicera, el ‘senséi’ Mituoka reúne en un barril una mezcla de los mejores, con edades diversas, partiendo desde los más añejos. Ninguno de los que integran su receta tiene menos de 5 años.



“La alquimia del añejamiento ocurre dentro del barril —explica Riascos—. Es un contenedor poroso que evita el escape de líquido, aunque se pierda un poco por evaporación. Como dice Mituoka, la fábrica es el barril, que realmente produce el ron. No hay alternativa diferente a sembrar un líquido de calidad en un barril”.



Pero son barriles con historia. Antes de llegar a Barranquilla, en Tennessee y Kentucky ayudan a dar vida a varios de los más famosos bourbon.

Ese pasado enriquece el sabor de La Hechicera. Si usaran barriles nuevos, con la temperatura de Barranquilla, el barril le daría al ron un exceso de notas a madera. Se necesitaba un recipiente ya curado —en este caso, en whisky americano— y, de paso, con notas aromáticas y de sabor interesantes.



La Hechicera Reserva Familiar, el que por años fue el único ron de la marca, es la base de las dos recetas más nuevas. Su sabor es seco, amaderado, con notas a café, tabaco, algo de vainilla y cacao, con algo de picor pero agradable en boca; todo se logra sin aditivo alguno, ni para lograr color o sabor.

Tras ocho años en el mercado, en Casa Santana vieron que era la hora de un nuevo sabor. La Serie Experimental n.º 1 nació cuando recordaron el moscatel que llevaba años sin uso guardado en la bodega.



“Fue un vino que trajimos a granel sin tener dónde guardarlo, así que lo metimos en 12 barricas de ron y lo olvidamos porque no sabíamos qué uso darle —recuerda—. Después de años lo probamos y era extraordinario. Así que vaciamos las barricas y metimos en ellas, por tres meses, el ron La Hechicera Reserva de Familia”.



(Más de esta historia: Un vino olvidado le dio un nuevo sabor a ron La Hechicera).

Esos meses más dieron como resultado la edición limitada, con notas vínicas y 43 grados de alcohol, de la que solo salieron tres lotes de 7.000 botellas cada uno. De estas no queda mucho: unas pocas en Europa y en algún Duty Free. Pero su éxito le abrió la puerta a otra edición limitada: “Queríamos contar en un ron la historia de nuestra familia —añade Riascos—. Antes de hacer ron, producíamos banano en Santa Marta. Quisimos recordarlo con una edición especial. La Serie Experimental n.º 2 es un ron del perfil de La Hechicera, infusionado en barril con banano orgánico deshidratado que se cultiva en el Tolima”.



El n.º 2 es el ron más dulce de la marca, semejante a un licor, de los que sirven como aperitivo o al final de una cena. De este, se prepara una tercera tanda de 15.200 botellas, que estarán disponibles en Europa y Colombia desde julio.

Diez años después del comienzo, Riascos recuerda feliz esos primeros momentos, con su hermana mayor, con "muestras de La Hechicera en los bolsillos, llevándolas a bartenders y periodistas". No hicieron las cosas como se esperaba: con un lanzamiento y consolidación local primero. Pero piensan que fue lo mejor: “Lo lanzamos en Londres porque daba una vitrina mundial. Nos permitió abrir mercados, entre estos el colombiano”.



Por lo pronto siguen los experimentos, así como la posibilidad de llegar, con Pernod Ricard, a más países. Y quienes puedan visitarlos, de pronto podrán probar alguno de sus experimentos, como el que resultó de un intercambio de barriles con la cervecería BBC. Es una muestra no comercializada, pero que por estos días han podido compartir con invitados especiales a manera de curiosidad y souvenir. Pero habrá más de esta casa ronera, lo prometen.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

Barranquilla*

(Por invitación de Procolombia, Alcaldía de Barranquilla, Gobernación del Atlántico, -ProBarranquilla, Glenlivet, Hotel El Prado, San Pellegrino y Acqua Panna).