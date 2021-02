La lista de algunos de los mejores whiskies para 2021

Iniciamos este 2021 llenos de esperanza y como síntoma de buen augurio queremos compartir con usted algunos de los mejores whiskies que se consiguen en el mercado colombiano. Recuerde que lo que bien empieza, bien acaba.



1. Higland Park 18 years old (Viking Pride) 43% vol.

Esta destilería, la mas septentrional de Escocia en las islas Orcadas, fue tildada por el experto escocés Michael Jackson como “la mejor destilería de whisky de malta del mundo”. Pese a su vocación marina, no es un whisky al estilo de Islay, mantiene una turba y una salinidad perfectamente combinada con la esencia floral y frutal de los whiskies de Higland.



Su color es dorado pálido con ribete trigo. La nariz es floral, dulce y amaderada, con notas de lila, miel, nuez moscada, mazapán y turba (ahumado). En boca ligeramente salado, miel especias como la canela y el jengibre, con final picante y un ligero peaty (turba) de las islas.



Cuerpo suave, firme y redondo.



2. The Balvenie 21 years old (finished in Port casks) 43% vol.

Esta destilería construida en 1892, dicen que es la “malta mas aristocrática de spyside”.



Sus líneas premium tienen terminados en barricas de bourbon, jerez, ron del caribe o como en este caso, Porto de Portugal. Finished o terminado quiere decir que el whisky pasó la mayoría de su crianza en barriles de jerez o de bourbon y su última temporada de añejamiento, que puede ser de seis meses a un año, la hace un una pipa de vinho do Porto.



Su color es ámbar con destellos rojizos. La nariz es frutal y amaderada, destacando maracuyá, miel, uvas pasas, pimienta y cacao. En boca complejo y cremoso, con notas de caramelo, frambuesa y pasas que aporta la barrica de porto. Cuerpo suave, largo y elegante.

3. Glenmorangie 18 years old (Extremely Rare) 43% vol.

Es una de las destilerías con mayor volumen de ventas de whisky de malta en Escocia, su estilo amable, cremoso, y elegante de las tierras altas (Highland) hacen de ella una de las favoritas en Colombia.



Su color es ámbar, con un reflejo cobalto La nariz frutal, dulce y amaderada, con recuerdos de cereza, miel, mandarina, toronja y dátiles. En boca ataque dulce, matices de galleta de avena, con un final de nueces y flores azules (breso, lavanda), cuerpo medio, carnoso, con recuerdos de roble y compota de fresa.



4. The Macallan 18 years old (Triple Cask Matured) 43%vol.

Macallan, destilería fundada en 1824, es una de las joyas de Escocia y de las perlas de Spyside, con un crecimiento galáctico, gracias a la dedicación que ponen en cada botella, el manejo de la cebada, el estudio de las levaduras, el cuidado de sus alambiques, todo lo estudian como si de una obra de arte se tratara.



Su color es bronce profundo, con reflejo de oro antiguo. La nariz es frutal y amaderada a la vez, recuerda semillas de cacao, jazmín cascos de naranja, humo de roble, canela y uvas pasas.



En boca entrada potente que recuerda el jerez oloroso de sus barricas, con un final de toffee y especias dulces como la canela y la flor de Jamaica. Cuerpo intenso, vigoroso y de larga recordación.

5. Glenfiddich 26 years old (Excellence) 43% vol.

Es la primera malta en lanzarse al ruedo para ser embotellada como 'single malt' y no como 'blended' whisky, por allá en el año de 1963, odisea que se consideró una locura en su momento. Por esta razón todos los devotos de este destilado tenemos una deuda de honor con la casa del ciervo astado.



Su color oro pleno con ribete cobre. La nariz es vinosa, amaderada y dulce con notas de café, cáscara de limón, mermelada de naranja y vainilla En boca notas de ciruelas pasas, jengibre , chocolate, arropado por una nota de jerez oloroso. Cuerpo potente, con recuerdos de jengibre y chocolate. Una malta seca y contundente.



José Rafael Arango

Para EL TIEMPO