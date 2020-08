Granel Gourmet: el paraíso de los que aman cocinar

Granel Gourmet nunca se fue. El gran público los descubrió durante su frustrada incursión en los centros comerciales, que duró poco. Pero esta espléndida oferta de ingredientes para cocinar de primera calidad, como especias, aceites, sales, frutos secos, granos, tés y harinas, y que se venden por peso –como en las tiendas de antes–, volvió con un nuevo ímpetu y nuevas ideas al barrio que la vio nacer hace cinco años: Chapinero alto.

“El tema de los centros comerciales (Gran Estación, Fontanar y Santafé) no funcionó tan bien como esperábamos”, admite Lina Vives, cofundadora de la marca original (A granel) y actual gerente general de Granel Gourmet. “Era exitoso en cuanto la gente iba a picar nueces y deshidratados. Pero no era lo que proponíamos. Queríamos que hicieran mercado, que la gente fuera a buscar los ingredientes para su cena de esa noche o del fin de semana, como en la vida de barrio, pero eso no conjugó con la idea de una visita a un centro comercial”, explica Vives.

Por eso volvieron a los orígenes y abrieron una nueva sede, en la calle 69A con 4.ª (muy cerca de la tienda original, que quedaba sobre la 5.ª). Lo hicieron en una de las pocas casas que quedan en la zona, y donde se reúnen varias marcas afines, centradas en la gastronomía: hay una panadería (de las artesanales), una cocina oculta y un puesto de 'brownies'.

También abrieron –en septiembre del 2019– una sede en el edificio Salvio, en la calle 93, para ofrecer comida preparada con sus ingredientes, pero el covid-19 hizo de las suyas con esa iniciativa. “Ahí lanzamos una línea de comida, ensaladas, nos fue superbien”, recuerda Vives con algo de nostalgia, aunque asegura que la idea es reabrir cuando todo esto pase.



La buena noticia es que la tienda de la calle 69 marcha bien. “La gente está en el 'boom' de cocinar cosas diferentes y en Granel Gourmet tiene la oportunidad de comprar la cantidad para cocinar una receta puntual ese día, sin tener que comprar una bolsa grande de algo”, dice Vives. Pero, ante todo, el lugar y su fantástica oferta de especias, algunas de ellas muy difíciles de conseguir, es una fuente de inspiración para los amantes de la cocina y la buena mesa. Y así lo ha sido siempre, desde que nació esta idea.

La novedad es que ahora hay nuevos productos, no solo especias, como unos bien diseñados kits para hacer preparaciones puntuales que han tenido mucho éxito y que la gente suele llevar para regalo. Tres ejemplos: el lomo al trapo (con las especias para el lomo, la sal, la pimienta, el trapo y hasta una botella de vino, entre otros elementos), o el kit para armar una velada de cocteles margarita o de 'gin & tonics'.



Los empezaron a ofrecer a empresas, después pasaron a ferias y hoy es una de sus propuestas más demandadas, y de la que ya hace parte una línea de recetas de platos del mundo, como un pollo al 'curry', un 'tikka masala', entre otros.

La tienda de Granel Gourmet volvió al barrio y ahora vende kits para hacer recetas basadas en los ingredientes que ofrece por peso, de un gramo en adelante. Foto: Daniela Vives

Y todo esto con la gran ventaja de que tanto los condimentos como los kits y demás productos ahora se pueden comprar por internet, desde www.granelgourmet.co.

Vives cuenta que varias cosas han cambiado desde que esta idea vio la luz en el 2015.



“Vimos que en el mundo empezaba a crecer muy fuerte la preocupación por el medio ambiente, por la contaminación con plásticos y por el desperdicio de comida, y ahí aparecimos nosotros con la propuesta de ingredientes para cocinar en casa de alta calidad y con cero desperdicio, un fuerte componente de compra de producto local y de compra a la antigua y ecológica: con bolsitas de papel y con descuentos a quien traiga su propio empaque o botella reutilizable”.

En esos comienzos, el público se volcó a las nueces, las granolas y los deshidratados. Pero eran pocos los que buscaban condimentos raros. “Poníamos 'togarashi' en la tienda y la gente ni se acercaba –apunta–. La gente no compraba especias. Pero hoy sí son importantes, buscan esos condimentos cada vez más”.



Otra cosa que cambió es el gusto por lo orgánico. En Granel hay dos cúrcumas, por ejemplo, una de ellas orgánica, que vale el doble que la otra y, de un tiempo para acá, han constatado que al público no le importa pagar más por conseguirla.



También han ido variando las cantidades de compra. Granel vio pasar a sus clientes de la idea de comprar mucho para almacenar a llevarse solo lo necesario en unos cuantos gramos y empaques pequeños.

De paso, generó una oferta propia: sus mezclas de ingredientes. Hay sales aromatizadas de la marca, con curry, con vainilla, con flor de Jamaica.



“Antes no teníamos a alguien haciendo mezclas –dice Vives–. Hoy tenemos un chef de planta con una cocina oculta, que hace los kits y las mezclas de especias. Antes comprábamos el curry hecho para venderlo, después hicimos el nuestro, con el toque Granel Gourmet”.



Y lo mismo pasa con otros productos como el 'chai'. “¿Qué es el 'chai' sino una mezcla de especias y té?”, dice. Así que en lugar de vender seis ingredientes por aparte –una opción que también está– decidieron reunirlos y hacer su propia mezcla. E igual, con la leche dorada, también de moda.



Entre los ingredientes más raros que ofrece actualmente están el ají guerrero de la Amazonia, el 'togarashi' y el 'zaatar'. Y entre los más vendidos en su línea de condimentos, aparte de las sales, están las páprikas (una húngara y otra española, una más ahumada y otra más picante) y el pimentón ahumado, además del 'curry'.

La pandemia los obligó a tomarse mucho más en serio la venta en línea. “Siempre pensamos que Granel era un tema de experiencia en tienda, porque se pensó que la gente fuera, oliera las especias, las probara y mirara cuántos gramos necesitaba para sus preparaciones”, afirma Vives.



“Y si para nosotros –continúa– la experiencia de comprar implicaba oler y probar, es lógico que durante un buen tiempo creyéramos que el 'e-commerce' no iba a funcionar en nuestro caso. Pero la realidad es que nos hemos llevado una gran sorpresa, porque la gente está comprando mucho por esta vía. Y no solo por la pandemia, a veces la gente, simplemente, no tiene tiempo para venir hasta nuestra tienda”.



En resumen, Granel Gourmet es un paraíso para quienes disfrutan de la cocina y ahora está solo a un clic de distancia. Sin duda, una muy buena noticia.

Opciones de Granel en casa

La oferta de alimentos e ingredientes seleccionados de esta marca colombiana involucra el trabajo de productores locales y pequeños proveedores con el fin de promover la compra responsable y sin desperdicios.



1.Condimentos y especias: curry madras, albahaca en escama, fenogreco, summak y más.



2. Sales: hindú, de café, rosa del Himalaya, cayena y otras variedades.



3.Pimientas: negra, verde, cayena, sichuan, rainbow, entre otras.



4.Deshidratados: albaricoque, hongo chanterelle, ciruelas, limón, pitaya, entre otros.

Además de granos, cereales, quinuas, harinas, tés, cafés e infusiones.



Puede consultar su mercado completo en granelgourmet.co. Las cantidades y precios de sus productos están disponibles desde un gramo y pueden ser adquiridos usando el carrito de compras virtual de su página web. Hay opciones de pago con tarjeta de crédito, débito y efectivo, con posibilidad de envío nacional desde $ 7.000.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

EL TIEMPO

En Twitter: @Lilangmartin