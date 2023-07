Hace algunas semanas, The World’s 50 Best dio a conocer la lista de los mejores restaurantes de este 2023, en donde se encontraban establecimientos que cuentan con algunos de los platos más exquisitos del planeta.



(Puede ser de su interés: El sabor del éxito: los mejores restaurantes latinoamericanos según The World's 50 best).

Es de común conocimiento que en varias partes del mundo se encuentran restaurantes que deleitan a sus comensales con exquisitos platos, los cuales tienen un valor prohibido para muchas personas.



A pesar de los altos costos, estos restaurantes tienen clientes muy seleccionados que pagan cifras exorbitantes por disfrutar de las especialidades del chef. Por esta razón, acá le presentamos algunos de los menús más caros del listado The World’s 50 Best.

Restaurante Central de Lima (Perú)



Este restaurante fue elegido como el mejor de todo el mundo y de Suramérica por el listado de The World’s 50 Best. Allí se encuentra uno de los menús más caros de la región, gracias a sus espacios naturales divididos en 15 ecosistemas peruanos.



Según la información revelada por el restaurante, su menú tiene platos que van desde los 191 y los 213 euros, casi un millón de pesos. Además, cuenta con una carta de vinos seleccionada con precios que rondan los 54 y 112 euros.

El Chato, el mejor de Colombia en el ranking

Representando a Colombia, se encuentra el restaurante El Chato de Bogotá. Este logró hacer su debut en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo tras quedarse con la casilla 33 del ranking.



En este lugar, se encuentra una fusión de sabores colombianos y varios platos preparados por las manos del chef Álvaro Clavijo. En su menú Degustación se encuentran platos que rondan los $380.000 y los $495.000.

Quintonil de Ciudad de México (México)



Otro de los restaurantes de Latinoamérica que puntea en el ranking The World’s 50 Best es el Quintonil de México, un lugar a donde asisten miles de comensales al año y degustan dos menús, uno es el Barra de Cocina y el otro es el Menú Degustación.



(Además: Charla con la mujer detrás del whisky escocés más famoso del mundo).



En este restaurante donde se usan ingredientes mexicanos y dominan la técnica de la cocina azteca tradicional y contemporánea, los menús tienen un precio que varía entre los 217 y los 398 euros, más de $1.8 millones de pesos.

Lido en Gardone Riviera (Italia)



Uno de los países en donde más se disfruta del gusto culinario es Italia, allí se cocinan diversos platos que enamoran el paladar de sus comensales con platos inolvidables.



En este restaurante italiano, que ocupa el puesto 7 del The World’s 50 Best, cuenta con dos menús para sus clientes y sus precios oscilan entre los 130 y los 163 euros.

Trèsind Studio de Dubai (Emiratos Árabes)



Por último, se encuentra el Trèsind Studio de Dubai, una región en donde hay gran competencia de restaurantes lujosos y con exquisitos sabores de todo el mundo.



Este restaurante se encuentra en el lujoso hotel de Nakheel Mall de Dubai y es considerado el primero en el ranking The World’s 50 Best de todo Medio Oriente y África.



(Lea aquí: Cerveza preparada con insectos, se llama La Grilla y es mexicana).



Uno de sus menús más fuertes es el que ofrece platos de cocina india, en donde se encuentran exquisitos alimentos que rondan los 200 euros, más de 900 mil pesos colombianos.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

